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Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив: оце вам і слуги

STYLERЖиття    23.07.2019 - 14:57
Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив: оце вам і слуги
Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив (колаж РБК-Україна)

Зірки шоу-бізнесу після того, як виграли вибори в Раду, підняли гонорари

Після виборів у Раду 2019 деякі зірки шоу-бізнесу, які пройшли до парламенту, підняли розцінки за свої послуги. Так, наприклад, за проведення корпоративу один з новоспечених слуг народу править на 5 тисяч доларів більше, ніж раніше. Принаймні, про це говорить на своїй сторінці в Facebook депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

"Приятель планує відсвяткувати у вересні корпоратив-річницю фірми. Подзвонив тим же людям, які організовували і раніше йому всі заходи. Обговорили всі умови і домовляються про ціну. Йому кажуть, що ведучий тепер коштує на $5000 дорожче", - написав Береза.

Чоловік запитав, "чи не офігіли вони і чому піднялася ціна?".

"- Михайло, ви що? Він же тепер нардеп. Ви оцінюйте рівень.

- Так платити тепер по безналу? - запитує мій приятель.

- Чому по безналу? - здивувалися там.

- Ну, так він же нардеп. Треба все ж в білу.

- Михайло, він став нардепом, а не ідіотом. Все, як і раніше, налом, - відповіли йому", - передав діалог Береза.

За словами нардепа, його приятель вирішив взяти іншого ведучого - "не такого пафосного і дешевше на $5000".

Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив: оце вам і слуги

Скріншот поста (facebook.com/borislav.bereza)

Користувачі мережі активно коментують розповідь Берези.

  • Відмінна новина. Значить, у депутати йдуть не брати хабарі за свій голос, як раніше, а будуть підробляти, ведучи свою стару діяльність.
  • Нові обличчя
  • Це сумно

Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив: оце вам і слуги

Скріншот (facebook.com/borislav.bereza)

  • Боюся уявити, наскільки подорожчають послуги запорізького весільного фотографа (за документами - безробітного, значить, знову нал) зі звучним прізвищем Штепа.
  • Хороший депутат... Та й конкурси цікаві.
  • Навіщо взагалі платити? Вмикай ящик і смійся безкоштовно - такі часи.
  • Винагороду в конверті ще не відміняли
  • Оце вам і слуги

Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив: оце вам і слуги

Скріншот (facebook.com/borislav.bereza)

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