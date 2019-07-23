Скільки коштує замовити нардепа на корпоратив: оце вам і слуги

Зірки шоу-бізнесу після того, як виграли вибори в Раду, підняли гонорари
Після виборів у Раду 2019 деякі зірки шоу-бізнесу, які пройшли до парламенту, підняли розцінки за свої послуги. Так, наприклад, за проведення корпоративу один з новоспечених слуг народу править на 5 тисяч доларів більше, ніж раніше. Принаймні, про це говорить на своїй сторінці в Facebook депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.
"Приятель планує відсвяткувати у вересні корпоратив-річницю фірми. Подзвонив тим же людям, які організовували і раніше йому всі заходи. Обговорили всі умови і домовляються про ціну. Йому кажуть, що ведучий тепер коштує на $5000 дорожче", - написав Береза.
Чоловік запитав, "чи не офігіли вони і чому піднялася ціна?".
"- Михайло, ви що? Він же тепер нардеп. Ви оцінюйте рівень.
- Так платити тепер по безналу? - запитує мій приятель.
- Чому по безналу? - здивувалися там.
- Ну, так він же нардеп. Треба все ж в білу.
- Михайло, він став нардепом, а не ідіотом. Все, як і раніше, налом, - відповіли йому", - передав діалог Береза.
За словами нардепа, його приятель вирішив взяти іншого ведучого - "не такого пафосного і дешевше на $5000".
Скріншот поста (facebook.com/borislav.bereza)
Користувачі мережі активно коментують розповідь Берези.
Скріншот (facebook.com/borislav.bereza)
Скріншот (facebook.com/borislav.bereza)
Читайте також про те, кого "Слуга народу" Зеленського провела в Раду по мажоритарці.