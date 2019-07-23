Сколько стоит заказать нардепа на корпоратив: вот вам и слуги

Сколько стоит заказать нардепа на корпоратив (коллаж РБК-Украина)

Звезды шоу-бизнеса после того, как выиграли выборы в Раду, подняли гонорары

После выборов в Раду 2019 некоторые звезды шоу-бизнеса, которые прошли в парламент, подняли расценки за свои услуги. Так, например, за проведение корпоратива один из новоиспеченных слуг народа правит на 5 тысяч долларов больше, чем раньше. По крайней мере, об этом говорит на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза.

"Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже", - написал Береза.

Мужчина спросил, "не офигели ли они и почему поднялась цена?".

"- Михаил, вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.

- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.

- Почему по безналу? - удивились там.

- Ну, так он же нардеп. Надо все ж в белую.

- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как раньше, налом, - ответили ему", - передал диалог Береза.

По словам нардепа, его приятель решил взять другого ведущего - "не такого пафосного и дешевле на $5000".

Скриншот поста (facebook.com/borislav.bereza)

Пользователи сети активно комментируют рассказ Березы.

Отличная новость. Значит, в депутаты идут не брать взятки за свой голос, как раньше, а будут подрабатывать, ведя свою старую деятельность.

Новые лица

Это грустно

Оце вам і слуги

Скриншот (facebook.com/borislav.bereza)

Боюсь представить, насколько подорожают услуги запорожского свадебного фотографа (по документам - безработного, значит, снова нал) со звучной фамилией Штепа.

Хороший депутат... И конкурсы интересные.

Зачем вообще платить? Включай ящик и смейся бесплатно - такие времена.

Винагороду в конверті ще не відміняли

Скриншот (facebook.com/borislav.bereza)

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