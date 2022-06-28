Скільки коштує зібрати дитину в перший клас: список необхідного і ціни

За заявою МОН, в навчальному році 2022-2023 діти сядуть за парти з 1 вересня в регіонах, де ситуація дозволятиме. Проаналізувавши середні ціни на ринку, ми склали список речей для учня першого класу.
Які потрібні речі та скільки вони коштують - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.
Проглянувши ціни на найбільшому українському маркетплейсі Rozetka.ua, ми вказали середню вартість необхідних речей.
Список речей актуальний для навчального року 2022-2023, адже отриманий від адміністрації однієї зі столичних шкіл.
Зазначимо, що в НУШ (новій українській школі) форму діти не носять, однак за побажанням адміністрації треба мати "діловий вигляд", а ранець не потрібно брати надто великий, адже більшість підручників зберігається в класі.
Усього - 8650 грн.
Звісно, щоб зекономити, можна пошукати речі у магазинах стокової одежі, сайтах розміщення оголошень й таке інше.
Радимо почати із закупівлі з канцелярії, а з одягом не поспішати. Адже ніхто на 100% не може гарантувати, що навчання з 1-го вересня буде у навчальних закладах.
Раніше стало відомо, як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році.
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