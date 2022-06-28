Сколько стоит собрать ребенка в первый класс: список необходимого и цены

По заявлению МОН, в учебном году 2022-2023 дети сядут за парты с 1 сентября в регионах, где ситуация будет позволять. Проанализировав средние цены на рынке, мы составили список вещей для ученика первого класса.
Какие нужны вещи и сколько они стоят - читайте в нашем материале Styler ниже.
Просмотрев цены на крупнейшем украинском маркетплейсі Rozetka.ua, мы указали среднюю стоимость необходимых вещей.
Список вещей актуален для учебного года 2022-2023, ведь получен от администрации одной из столичных школ.
Отметим, что в НУШ (новой украинской школе) форму дети не носят, однако по пожеланию администрации надо иметь "деловой вид", а ранец не нужно брать слишком большой, ведь большинство учебников хранится в классе.
Всего - 8650 грн.
Конечно, чтобы сэкономить, можно поискать вещи в магазинах стоковой одежды, сайтах размещения объявлений и так далее.
Советуем начать с закупки из канцелярии, а с одеждой не спешить. Ведь никто на 100% не может гарантировать, что обучение с 1-го сентября будет в учебных заведениях.
Ранее стало известно, как будут работать школы в Украине в новом учебном году.
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