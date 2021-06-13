Важливі секрети довголіття: лікар назвав те, що дійсно працює

Британський лікар, експерт з питань довголіття Мартін Майнер розкрив деякі секрети довголіття. Він назвав фактори, які дійсно впливають на тривалість життя людини.

Рекомендації фахівця, які дійсно працюють, були опубліковані у виданні Daily Express.

Як зазначив доктор Мартін Майнер, одним з важливих правил є обмеження кількості вживаних калорій. Цю звичку варто виробляти з молодого віку. Однак зміна способу життя в кращу сторону допоможе збільшити тривалість життя в будь-якому віці. Також лікар нагадав, що тіло завжди подає сигнали про те, що щось не в порядку і варто звертати на них увагу і вчасно звертатися до фахівців.

"Візьміть під контроль свої почуття і життя і навчитеся діяти, щоб керувати своїм кораблем так, як ви цього хочете", - підкреслив медик.

Менше калорій

Лікар радить вживати менше калорій, але при цьому стежити, щоб в їжі було достатньо поживних речовин, вітамінів і мінералів.

Фізичні вправи

Спорт і фізичні навантаження необов'язково повинні бути у великій кількості, але вони повинні бути регулярно. Це дозволить надовго зберегти рухливість, знизити стреси та ризик розвитку багатьох захворювань, в тому числі серцево-судинні та онкологію.

Захист від стресу

Стрес - це ненормальний стан для людини й з ним потрібно боротися. При появі стресових симптомів варто звернутися до лікаря і разом обговорити варіанти позбавлення від цього стану. Також потрібно вчитися не реагувати гостро на всі тривожні обставини. Відсутність стресів і відчуття щастя – ось, що допоможе жити довше.

Соціальні контакти

Підтримка друзів, підтримування дружніх і родинних зв'язків допомагає досягти довголіття. Активна комунікація підтримує активну роботу мозку і допомагає виробляти те, що знижує в рази стреси. Якщо немає активного суспільного життя, потрібно заводити знайомства або відновити спілкування зі старими друзями, знайти компанію за інтересами.