Вот что поможет быстро избавиться от неприятного запаха в авто

Неприятный запах в автомобиле доставляет много неудобств, как водителю, так и пассажирам. Для начала нужно определиться, чем пахнет и откуда, а потом уже решать проблему подручными средствами.

Как освежили салон авто

Освежить воздух в машине помогут обычные пакетики с чаем. Положите один или несколько сухих пакетов в бардачок. Зеленый чай даст нежный запах, черный - более интенсивный. Но это еще не все лайфхаки.

Натуральный автомобильный освежитель

Чтобы сделать экономное средство, которое избавится от неприятного запаха в авто, понадобится обычная стеклянная банка с металлической крышкой. Ее необходимо наполнить следующими составляющими:

пищевая сода;

эфирное масло;

картон.

Банку необходимо наполнить на две трети пищевой содой, которая хорошо нейтрализует запахи. Далее добавьте 20-30 капель эфирного масла.

После этого закройте банку крышкой и энергично встряхните ее, чтобы эфирное масло равномерно распределилось в соде.

Снимите крышку, положите на картон, обведите и вырежьте круг соответствующего диаметра. Положите этот круг сверху на банку и надежно закрепите его с помощью скотча.

В конце канцелярской кнопки сделайте несколько отверстий в картонной крышке.

Такой освежитель лучше устанавливать в подстаканнике автомобиля или под сиденьем. Наполнение нужно менять раз в месяц, ведь сода будет впитывать еще влагу из воздуха, а масло испарится.