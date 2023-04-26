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Врач рассказал, полезна ли рисовая каша, и кому ее есть нельзя

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Среда 26 апреля 2023 08:43
Врач рассказал, полезна ли рисовая каша, и кому ее есть нельзя Фото: Кому нельзя есть рис (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рисовая крупа – традиционный продукт азиатской кухни, который неплохо прижился в Украине. Из риса делают не только каши и голубцы, но и готовят всевозможные десерты. Но полезна ли рисовая каша?

Всю правду об этой крупе рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цуряк.

Что нужно знать о рисе

В рисе содержатся такие питательные вещества:

  • витамины группы В;
  • лецитин
  • калий и фосфор.

Вышеупомянутые компоненты оказывают положительное влияние на работу нервной системы и сердца.

Еще одним важным свойством риса является отсутствие глютена. Поэтому людям с непереносимостью глютена можно использовать рис. Глютен может также усиливать проявления аллергии, поэтому рисовая каша рекомендована при лечении аллергических заболеваний.

Рис также показан при заболеваниях желудка и кишечника, в частности при гастритах и ​​воспалительных процессах в кишечнике, сопровождающихся поносами (рис имеет крепящий эффект).

Какой рис лучше есть?

Нешлифованный рис содержит больше витамина В, однако его вкусовые качества ниже шлифованного варианта. Поэтому нешлифованный рис рекомендуется употреблять тем людям, которые питаются преимущественно рисом, и не употребляют другие крупы и продукты, содержащие витамины В. Если ваш рацион сбалансирован разными продуктами, можно спокойно употреблять шлифованный рис.

Кому рис есть нельзя?

Рис не рекомендуют людям, склонным к запорам и при неконтролируемом сахарном диабете (высокий гликемический индекс).

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