Як відрізнити натуральний мед від підробки: найнадійніші способи

Як відрізнити натуральний мед від підробки (фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, як не помилитися з покупкою меду і вибрати якісний продукт

Мед є унікальним продуктом, який наші предки почали видобувати ще 15 тисяч років тому. Вчені кажуть, що цей продукт життєдіяльності бджіл за хімічним складом дуже схожий на плазму людської крові і засвоюється нашим організмом на всі 100%.

Наприкінці літа українці люблять запасатися золотистими баночками з різними смаками та ароматами. Все залежить від того, з яких рослин мед зібраний. Мабуть, головною вимогою до цього продукту є його абсолютна натуральність.

Але недобросовісні реалізатори саме цей пункт і порушують, додаючи туди воду, цукровий сироп, крохмаль або борошно. А щоб переконати покупця, що мед справжній, у банку кладуть залишки сот і мертвих бджіл. Крім того, можна придбати мед, якому 2-3 року, і його неодноразово перетоплювали, убивши всю користь, пише ТСН.

Перевірка меду на натуральність

Візуальний огляд

Перше, що потрібно пам'ятати: влітку мед повинен бути рідким, а восени і взимку - кристалізованим. Виняток становлять акацієвий, який повністю не загусає, а також ріпаковий сорт, що густіє дуже швидко. Останній отримують з весняного медоносу, і до серпня він вже буде в брусках (у рідкому вигляді він злегка жовтий, а в твердому - майже білого кольору).

Справжній мед містить не більше 17-20% води, і рівноцінний сиропу з 4 склянками цукру і 1 - рідини. Щоб перевірити, чи не розбавили мед водою, потрібно пам'ятати формулу: 1 кг меду поміщається в місткість об'ємом 0,8 л. А ось в літровій банці - меду майже 1,5 кг.

При покупці мед можна перевірити паличкою або ложкою (добросовісний продавець вам це дозволить). Якісний мед буде тягнутися ниточкою, а не капати з ложки і моментально топитися в масі.

Натуральний мед в рідкому вигляді повинен бути однорідним і прозорим. А підробка може бути каламутною, з осадом на дні або пластами (часто на дно кладуть манку з патокою, а лише зверху мед). Піна - теж погана ознака меду - він або недозрілий, чи заграв.

Помацати, понюхати й скуштувати

Хороший мед завжди злегка дере горло своїй терпкістю. Кислинка буде в незрілому продукті або в такому, що псується.

Розітріть мед пальцями. Правильний мед буде легко вбирається в шкіру, а продукт з добавками скачається в скалочки.

Хороший мед має сильний специфічний аромат. Частіше квітковий запах, пилковий. Поганий же пахне тим менше, чим більше в нього сиропу або інших добавок.

Крім того, чим більше в меді корисних речовин, тим швидше він затвердіє.

Перевірка вдома

Фахівці радять не купувати відразу трилітрову банку у неперевіреного продавця. Візьміть "майонезну" для домашніх експериментів.

Випробувати мед можна шматочком хліба. Занурте його на 10-12 хвилин в мед. Якщо він розм'як - ви купили підробку, в натуральному меді хліб навпаки твердне.

Капніть мед на аркуш паперу. Розведений продукт утворює рідкі плями або протече, а хороший продукт буде лежати без змін.

Якщо ж ткнути в мед розпеченим кінчиком ножа, на металі нічого не залишиться, тоді як фальсифікат залишить шар паленого цукру.

Наберіть чайну ложку меду і розчиніть його в півсклянки гарячої води. Поганий продукт не розчиниться повністю, а якщо влити в отриману рідину трошки спирту, вона ще й стане каламутною. Справжній мед після маніпуляцій з водою утворює прозорий розчин (виняток - майже чорний падевий мед з хвойних дерев).

У розчин меду і води можна капнути йод - якщо він посиніє, в продукт додали крохмаль.

А при додаванні оцту можуть піти бульбашки. Це явні ознаки того, що в мед потрапила крейда.

Крапельку меду можна посипати дрібкою крохмалю. В ідеалі білий порошок так і залишиться окремим шаром, а от штучно змішаний мед неодмінно вступить з ним в якусь реакцію.

Наостанок зазначимо, що дієтологи не радять зловживати медом тим, у кого є метаболічні проблеми. Річ у тім, що він має дуже високий глікемічний індекс, через що після вживання меду може різко підвищитися цукор в крові.

Також фахівці не радять класти мед в гарячі напої та їжу. При температурі вище 60 градусів продукт не тільки втрачає корисні властивості, але в ньому можуть формуватися шкідливі для організму сполуки.

Раніше дієтолог розповіла, кому може зашкодити мед.

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