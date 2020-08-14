Цей швидкий спосіб допоможе відрізнити натуральне вино від порошкового

Як правильно вибрати вино (фото: pixabay.com)

Винороби розповіли, як визначити натуральність вина

Вино є одним із самих часто підроблюваних продуктів. Винороби кажуть, ледь не третина вина в Україні - фальсифікат.

Але відрізнити натуральне вино від порошкового винного напою, ігристе від газованого вина, французьке від молдавського, що "прикинулося" французьким, можна, пише АиФ.

Найчастішими способами підробки є:

часткова або повна заміна вина на винний напій;

неправильне зазначення групової приналежності вина (газоване вино або газований винний коктейль видають за ігристе вино);

спотворення географічного походження (видають болгарське, угорське, молдавське і так далі за французьке, іспанське, італійське);

підробка марочних найменувань (випуск контрафактної продукції).

Три тести на визначення натурального вина

Для цього швидкого способу знадобиться звичайна харчова сода. Насипте невелику кількість соди в миску, а зверху вилийте чайну ложку червоного вина. У якісного напою колір повинен змінитися: потемніти, стати сірим або синюватим.

Капніть в келих з вином кілька крапель гліцерину. Якщо він опустився на дно не змінивши забарвлення - вино натуральне. Якщо гліцерин став жовтим або червоним - ви купили фальсифікат.

Наберіть в глибокий посуд води, налийте невелику кількість вина в пляшечку, і затисніть горлечко пальцем. Опустіть пляшечку з вином у воду і переверніть його. Після - приберіть палець з горлечка. Якщо вино змішалося з водою - воно не натуральне.

Фахівці також радять звертати увагу на ціну продукту. Натуральне вино дешевим не буває.

Дані на етикетці, пробці і кольєретці (додаткова етикетка на шийці пляшки) повинні збігатися. На етикетці має бути проставлена ​​дата розливу заводським штампом. Якщо її можна легко стерти, це контрафакт.

Також у вині не повинно бути осаду.

Підробленим буде і вино із занадто яскравим "хімічним" смаком і запахом.

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