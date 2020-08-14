Цей швидкий спосіб допоможе відрізнити натуральне вино від порошкового

Винороби розповіли, як визначити натуральність вина
Вино є одним із самих часто підроблюваних продуктів. Винороби кажуть, ледь не третина вина в Україні - фальсифікат.
Але відрізнити натуральне вино від порошкового винного напою, ігристе від газованого вина, французьке від молдавського, що "прикинулося" французьким, можна, пише АиФ.
Найчастішими способами підробки є:
Три тести на визначення натурального вина
Для цього швидкого способу знадобиться звичайна харчова сода. Насипте невелику кількість соди в миску, а зверху вилийте чайну ложку червоного вина. У якісного напою колір повинен змінитися: потемніти, стати сірим або синюватим.
Капніть в келих з вином кілька крапель гліцерину. Якщо він опустився на дно не змінивши забарвлення - вино натуральне. Якщо гліцерин став жовтим або червоним - ви купили фальсифікат.
Наберіть в глибокий посуд води, налийте невелику кількість вина в пляшечку, і затисніть горлечко пальцем. Опустіть пляшечку з вином у воду і переверніть його. Після - приберіть палець з горлечка. Якщо вино змішалося з водою - воно не натуральне.
Фахівці також радять звертати увагу на ціну продукту. Натуральне вино дешевим не буває.
Дані на етикетці, пробці і кольєретці (додаткова етикетка на шийці пляшки) повинні збігатися. На етикетці має бути проставлена дата розливу заводським штампом. Якщо її можна легко стерти, це контрафакт.
Також у вині не повинно бути осаду.
Підробленим буде і вино із занадто яскравим "хімічним" смаком і запахом.
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