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Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидером

Новина українською →
Суббота 01 июля 2023 10:11
Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидером Составили рейтинг лучших вузов Украины (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В сети обнародовали ежегодный Консолидированный рейтинг украинских заведений высшего образования. Перечень охватил результаты 239 вузов. Также в номинациях есть тематические подрейтинги лучших заведений страны.

Об этом пишет Osvita.ua, именно этот ресурс составлял рейтинг.

Пятерка лучших вузов Украины

Рейтинг возглавил Киевский национальный университет им. Шевченко. Он, кстати, лидер в перечне лучших вузов Украины уже седьмой год подряд. Это заведение также заняло первое место в подрейтинге классических университетов страны.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромКиевский Национальный университет им. Шевченко (фото: Википедия)

Второе место рейтинга в 2023 году занял Львовский национальный университет им. Франко. Этот вуз также регулярно входит в пятерку лучших отечественных образовательных учреждений.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромЛьвовский национальный университет им. Франко (фото: Википедия)

Третье место в 2023 году занял Национальный университет "Львовская политехника". Отметим, что по международному рейтингу ресурса UniRank самых популярных вузов это заведение заняло шестое место из 181.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромНациональный университет "Львовская политехника" (фото: Википедия)

Четвертое место в рейтинге занял Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Это заведение, а также "Львовская политехника" признаны лучшими техническими университетами Украины.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромНациональный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" (фото: Википедия)

Пятое место среди лучших заведений высшего образования 2023 года занял Харьковский национальный университет им. Каразина. Отметим, что это заведение в международном рейтинге самых популярных вузов по версии ресурса UniRank заняло третье место.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромХарьковский Национальный университет им. Каразина (фото: Википедия)

Тематический подрейтинг ВУЗов

Перечень лучших аграрных университетов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромНациональный университет биоресурсов и природопользования (фото: ua-region.com.ua)

Среди педагогических заведений лучшим в рейтинге является Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромТернопольский Национальный педагогический университет им. Гнатюка (фото: Википедия)

Лучшим медицинским учебным заведением Украины признан Национальный медицинский университет им. Богомольца.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромНациональный медицинский университет им. Богомольца (фото: Википедия)

Лидером среди художественных заведений Украины определен Киевский национальный университет культуры и искусств.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромКиевский национальный университет культуры и искусств (фото: Википедия)

Среди частных учреждений высшего образования лучшие показатели продемонстрировала Киевская школа экономики.

Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидеромКиевская школа экономики (фото: Facebook.com/KSE Graduate Business School)

Лучшим учебным заведением Западного региона признан Львовский национальный университет им. Франко, Южного - Одесский национальный университет им. Мечникова, Северного - Сумский государственный университет, Восточного - Харьковский национальный университет им. Каразина, Центрального региона - Днепровский национальный университет им. Гончара.

В топ-20 Консолидированного рейтинга представлены университеты из двенадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода, Днепра, Луцка, Тернополя, Винницы и Сум.

Читайте также о том, какие университеты вошли в список самых популярных вузов по международной оценке.

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