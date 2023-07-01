Составили новый рейтинг лучших вузов Украины. Смотрите, кто стал лидером

В сети обнародовали ежегодный Консолидированный рейтинг украинских заведений высшего образования. Перечень охватил результаты 239 вузов. Также в номинациях есть тематические подрейтинги лучших заведений страны.

Об этом пишет Osvita.ua , именно этот ресурс составлял рейтинг.

Пятерка лучших вузов Украины

Рейтинг возглавил Киевский национальный университет им. Шевченко. Он, кстати, лидер в перечне лучших вузов Украины уже седьмой год подряд. Это заведение также заняло первое место в подрейтинге классических университетов страны.

Киевский Национальный университет им. Шевченко (фото: Википедия)

Второе место рейтинга в 2023 году занял Львовский национальный университет им. Франко. Этот вуз также регулярно входит в пятерку лучших отечественных образовательных учреждений.

Львовский национальный университет им. Франко (фото: Википедия)

Третье место в 2023 году занял Национальный университет "Львовская политехника". Отметим, что по международному рейтингу ресурса UniRank самых популярных вузов это заведение заняло шестое место из 181.

Национальный университет "Львовская политехника" (фото: Википедия)

Четвертое место в рейтинге занял Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Это заведение, а также "Львовская политехника" признаны лучшими техническими университетами Украины.

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" (фото: Википедия)

Пятое место среди лучших заведений высшего образования 2023 года занял Харьковский национальный университет им. Каразина. Отметим, что это заведение в международном рейтинге самых популярных вузов по версии ресурса UniRank заняло третье место.

Харьковский Национальный университет им. Каразина (фото: Википедия)

Тематический подрейтинг ВУЗов

Перечень лучших аграрных университетов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Национальный университет биоресурсов и природопользования (фото: ua-region.com.ua)

Среди педагогических заведений лучшим в рейтинге является Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка.

Тернопольский Национальный педагогический университет им. Гнатюка (фото: Википедия)

Лучшим медицинским учебным заведением Украины признан Национальный медицинский университет им. Богомольца.

Национальный медицинский университет им. Богомольца (фото: Википедия)

Лидером среди художественных заведений Украины определен Киевский национальный университет культуры и искусств.

Киевский национальный университет культуры и искусств (фото: Википедия)

Среди частных учреждений высшего образования лучшие показатели продемонстрировала Киевская школа экономики.

Киевская школа экономики (фото: Facebook.com/KSE Graduate Business School)

Лучшим учебным заведением Западного региона признан Львовский национальный университет им. Франко, Южного - Одесский национальный университет им. Мечникова, Северного - Сумский государственный университет, Восточного - Харьковский национальный университет им. Каразина, Центрального региона - Днепровский национальный университет им. Гончара.

В топ-20 Консолидированного рейтинга представлены университеты из двенадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода, Днепра, Луцка, Тернополя, Винницы и Сум.