"Сколько процентов женщин имеют "краша" среди военных?" Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"

Вышел пятый выпуск развлекательного шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком. В этот раз в гендерном поединке сошлись: Даниэль Салем, Юрий Ткач, Марк Куцевалов, Ксения Мишина, Рамина Эсхакзай и Таня Песик.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов женщин имеют "краша" среди политиков или военных?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 63% девушек действительно очарованы современными украинскими героями.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин принципиально не встречаются со старшими за себя женщинами?

Оказалось, что 41% парней имеют такую позицию.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин, заблокировав парня в соцсетях, ждут, чтобы тот нашел способ пообщаться?

32% представительниц прекрасной половины человечества признались, что иногда так поступают.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин получали травму, потому что делали что-нибудь "на слабо"?

Около половины, а именно 41% представителей сильного пола признались в этом.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов девушек считают: если парень за первый год встреч не сделал предложение, нужно расходиться?

По статистике, таких девушек всего 12%.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин обидятся на подругу, если та скажет, что новая девушка бывгенр хороша?

Оказалось, что 37% девушек "заденет" такой комментарий.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов девушек хотя бы раз спрашивали у мужчины, будет ли он ее любить, если она поправится?

70% признались, что их действительно волнует этот вопрос.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)