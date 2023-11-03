Сколько процентов женщин фанатеют от Кирилла Буданова? Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"
2 ноября вышел очередной выпуск развлекательного шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком. В шестом игровом гендерном противостоянии сошлись: Слава Демин, Ivan Navi, Владимир Остапчук, Александра Зарицкая, Анастасия Оруджева и Александр Машлятин.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, собираемой для бонусных раундов шоу Нового канала.
Сколько процентов мужчин после секса спрашивают: "Тебе было хорошо?"
По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", только 14% ребят так поступают.
Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Сколько процентов женщин "сюсюкают" во время разговоров с любимым?
Оказалось, что 37% девушек общаются в стиле "ми-ми-ми".
Съемки шоу ""Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин верят в любовь с первого взгляда?
Лишь 11% представителей сильной половины человечества таковы романтики.
Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Сколько процентов женщин фанатеют от Кирилла Буданова?
36% представительниц прекрасной половины человечества действительно считают Начальника ГУР Украины "лучшим".
Съемки шоу ""Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин хоть раз прерывали занятия сексом из-за воздушной тревоги?
Оказалось, что 23% имеют такой опыт.
Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Сколько процентов женщин автоматически вовлекают живот, когда их обнимают за талию?
Половина, а точнее 51% девушек имеют такую привычку.
Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин помнят дату знакомства с любимым?
И снова ответ - 23%.
Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Напомним, недавно Никитюк рассказала о состоянии ведущего "Хто зверху?".
Также мы рассказывали, что вокруг шоу "СуперМамама" разгорелся скандал.