"Сколько женщин звонили бывшему навеселе" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

Сколько процентов мужчин делали подарок женщине, чтобы искупить свою вину?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 66% представителей сильной половины человечества так поступали.

Звезды на шоу "Хто зверху? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что лучше вызвать мастера, чем доверить что-то чинить любимому?

28% женщин имеют такую позицию.

Звезды на шоу "Хто зверху?(фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин во время полномасштабной войны захотели жениться или завести ребенка?

Правильный ответ - 32%.

Звезды на шоу "Хто зверху?(фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин рассказывали подругам вымышленные факты о своих мужчинах, чтобы повысить их статус?

Лишь 22% представительниц прекрасной половины человечества хотя бы раз "украшали" рассказ несуществующими фактами.

Звезды на шоу "Хто зверху? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин скрывают от мужчины свои ежедневные расходы?

Оказалось, что 38% девушек действительно не рассказывают о своих расходах.

Сколько процентов мужчин ревнует девушку к ее работе?

По статистике шоу "Хто зверху?, это 23%.

Звезды на шоу "Хто зверху?(фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин чувствовали себя нелепо, подготовив эротический подарок любимому?

Почти половина, а именно - 45% хотя бы раз испытывали такую эмоцию.

Звезды на шоу "Хто зверху? (фото: Новый канал)