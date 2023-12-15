RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сколько женщин звонили бывшему навеселе" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

В 11 выпуске, вышедшем в эфир 7 декабря, сыграли: Елена-Кристина Лебедь, Оля Жуковцова, Злата Огневич, Алекс Якутов, Тарас Стадницкий и Алексей Суровцев. Капитаны команд - неизменны. Это Леся Никитюк и Богдан Шелудяк.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин делали подарок женщине, чтобы искупить свою вину?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 66% представителей сильной половины человечества так поступали.

Звезды на шоу "Хто зверху? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что лучше вызвать мастера, чем доверить что-то чинить любимому?

28% женщин имеют такую позицию.

Звезды на шоу "Хто зверху?(фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин во время полномасштабной войны захотели жениться или завести ребенка?

Правильный ответ - 32%.

Звезды на шоу "Хто зверху?(фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин рассказывали подругам вымышленные факты о своих мужчинах, чтобы повысить их статус?

Лишь 22% представительниц прекрасной половины человечества хотя бы раз "украшали" рассказ несуществующими фактами.

Звезды на шоу "Хто зверху? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин скрывают от мужчины свои ежедневные расходы?

Оказалось, что 38% девушек действительно не рассказывают о своих расходах.

Сколько процентов мужчин ревнует девушку к ее работе?

По статистике шоу "Хто зверху?, это 23%.

Звезды на шоу "Хто зверху?(фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин чувствовали себя нелепо, подготовив эротический подарок любимому?

Почти половина, а именно - 45% хотя бы раз испытывали такую эмоцию.

Звезды на шоу "Хто зверху? (фото: Новый канал)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый каналзвезды шоу-бизнеса