"Скільки жінок дзвонили колишньому напідпитку" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"

Скільки відсотків чоловіків робили подарунок жінці, аби загладити свою провину?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 66% представників сильної половини людства так чинили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок вважають, що краще викликати майстра, ніж довірити щось лагодити коханому?

28% жінок мають таку позицію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків саме під час повномасштабної війни захотіли одружитись або завести дитину?

Правильна відповідь - 32%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок розповідали подругам вигадані факти про своїх чоловіків, аби підвищити їхній статус?

Лише 22% представниць прекрасної половини людства хоча б раз "прикрашали" розповідь неіснуючими фактами.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок приховують від чоловіка свої щоденні витрати?

Виявилося, що 38% дівчат справді не розповідають усе про свої витрати.

Скільки відсотків чоловіків ревнують дівчину до її роботи?

За статистикою шоу "Хто зверху?", це 23%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок почувалися безглуздо, підготувавши еротичний подарунок коханому?

Майже половина, а саме - 45% хоча б раз відчували таку емоцію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)