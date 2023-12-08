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"Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?" Интересная статистика из шоу "Хто сверху?"

Пятница 08 декабря 2023 22:02
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"Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?" Интересная статистика из шоу "Хто сверху?" Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

В 11 выпуске, который вышел в эфир 7 декабря, сыграли: Елена-Кристина Лебедь, Оля Жуковцова, Злата Огневич, Алекс Якутов, Тарас Стадницкий и Алексей Суровцев. Капитаны команд - неизменны. Это Леся Никитюк и Богдан Шелудяк.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин делали подарок женщине, чтобы искупить свою вину?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 66% представителей сильной половины человечества так поступали.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?"(фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что лучше вызвать мастера, чем доверить что-то чинить любимому?

28% женщин имеют такую позицию.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?"(фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин во время полномасштабной войны захотели жениться или завести ребенка?

Правильный ответ - 32%.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин рассказывали подругам вымышленные факты о своих мужчинах, чтобы повысить их статус?

Лишь 22% представительниц прекрасной половины человечества хотя бы раз "украшали" рассказ несуществующими фактами.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин скрывают от мужчины свои ежедневные расходы?

Оказалось, что 38% девушек действительно не рассказывают о своих расходах.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин ревнует девушку к ее работе?

По статистике шоу "Хто зверху?", это 23%.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин чувствовали себя нелепо, подготовив эротический подарок любимому?

Почти половина, а именно - 45% хотя бы раз испытывали такую эмоцию.

&quot;Сколько мужчин именно во время войны захотели завести ребенка?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто сверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Недавно стало известно имя ведущего нового сезона "Рассмеши комика".

Также смотрите, как Леся Никитюк выглядела 10 лет назад.

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