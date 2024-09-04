ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали сумму

Среда 04 сентября 2024 15:17
UA EN RU
Сколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали сумму Klavdia Petrivna (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Любовь Блажко

30 и 31 августа самая загадочная певица страны Klavdia Petrivna дала два концерта, во время которых впервые рассекретила свое лицо и показалась без привычного сценического амплуа. Позже, спустя несколько дней после масштабных мероприятий, СМИ рассекретили, сколько артистке удалось заработать после первых сольников.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Forbes рассказывает об этом подробнее.

Что известно

В частности, редакция украинского издания озвучила сумму, полученную исполнительницей после выступлений в столице. Об этом стало известно после того, как представители Forbes пообщались с соучредителем и СЕО Concert.ua Дмитрием Феликсовым.

"В электронной очереди - тысячи людей, и за час более 2000 счастливчиков имеют свой билет", - отмечал в соцсетях Феликсов.

Также в источнике говорится, что доход от продажи билетов на платформе Concert.ua пока остается засекреченным, однако Forbes оценивает доходы в сумму около 10-10,5 миллиона гривен до уплаты налогов - это при условии, что цены на билеты не менялись в период продаж, старт которых начался в апреле

Сколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали суммуСколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали суммуФото с концертов певицы (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Самый дешевый билет обошелся слушателю в 499 грн, самый дорогой - 7 499. Оба концерта стали партнерским событием Concert.ua и проходили под лейблом Nebo Music.

"Еще сводим все расходы, но похоже, что значительного дохода не будет - возможно, его не будет совсем", - говорил Феликсов.

Он отмечал, что такая ситуация с доходами связана со значительными вложениями в подготовку масштабного шоу: техническую часть, костюмы и все остальные детали, необходимые для проведения подобного ивента.

Сколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали суммуСколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали суммуСначала артистка была в своем привычном образе (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Напомним, первые два сольных концерта Klavdia Petrivna, которой оказалась украинская исполнительница Соломия Опришко, прошли в столичном Дворце спорта.

Впервые с начала своей карьеры певица открыла свое лицо и представила себя поклонникам. Однако не обошлось без критики, ведь после выступлений некоторые юзеры начали критиковать певицу за живое исполнение песен.

Также мы писали, что Пивоваров покорил выступлением на концерте Klavdia Petrivna.

А известный комик тем временем довел Анатолия Анатолича жесткой шуткой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Певцы
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)