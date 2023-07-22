В 6 лет рано, а в 7 - поздно? Врачи объяснили, когда лучше отдавать ребенка в школу

Родителям будущих первоклашек нужно четко понимать, готов ли их ребенок уже идти в школу. Некоторые считают, что чем раньше ребенка отдать на обучение, тем лучше. Но существует и противоположное мнение, ведь если первоклашка еще не "созрел" к школе, ему будет крайне трудно даваться учебный процесс.

О том, когда лучше отдавать ребенка в первый класс и как понять, что ребенок готов к школе, рассказали на медицинской странице Sviy doc в Instagram .

Когда следует отдавать ребенка в школу

Психологи советуют ориентироваться не на возраст или знание ребенка, а лучше обратить внимание на его психологическую и физическую готовность. Успешен не тот, кто больше знает, а тот, кто умеет адаптироваться к новым условиям.

"Когда отдавать ребенка в школу? Это происходит не тогда, когда он умеет читать, писать и считать, а родителям уже хочется познакомить мир с малым умником. Вы поймете, что время наступило по социальным, физическим, когнитивным и эмоциональным навыкам и навыкам ребенка общаться", - говорит семейный врач Лилия Сарахман.

Как определить, готов ли ребенок к школе

Физические признаки:

происходит смена молочных зубов на постоянные

появление S-образного изгиба позвоночника

совершенствуется мелкая моторика

Социальные признаки:

ребенок ладит с другими и умеет разрешать конфликты

демонстрирует манеры без подсказок взрослых

уважает чужую собственность

Эмоциональные признаки:

управляет эмоциями

справляется со стрессом, понимает правила

задает вопросы и обращается за помощью, когда что-то не понимает

"Когда ребенок рассказывает о событиях в прошлом, он готов к новой информации, которую может анализировать по предварительной - это главный признак готовности к школе", - объясняет Сарахман.

Еще один ключевой признак - ребенок может сам справиться со своими потребностями без присмотра взрослых. Ходить в туалет, одеваться, доставать обед из портфеля, следить за своими вещами - не проблема для ребенка, которому пора в школу.