В 6 лет рано, а в 7 - поздно? Врачи объяснили, когда лучше отдавать ребенка в школу
Родителям будущих первоклашек нужно четко понимать, готов ли их ребенок уже идти в школу. Некоторые считают, что чем раньше ребенка отдать на обучение, тем лучше. Но существует и противоположное мнение, ведь если первоклашка еще не "созрел" к школе, ему будет крайне трудно даваться учебный процесс.
О том, когда лучше отдавать ребенка в первый класс и как понять, что ребенок готов к школе, рассказали на медицинской странице Sviy doc в Instagram.
Когда следует отдавать ребенка в школу
Психологи советуют ориентироваться не на возраст или знание ребенка, а лучше обратить внимание на его психологическую и физическую готовность. Успешен не тот, кто больше знает, а тот, кто умеет адаптироваться к новым условиям.
"Когда отдавать ребенка в школу? Это происходит не тогда, когда он умеет читать, писать и считать, а родителям уже хочется познакомить мир с малым умником. Вы поймете, что время наступило по социальным, физическим, когнитивным и эмоциональным навыкам и навыкам ребенка общаться", - говорит семейный врач Лилия Сарахман.
Как определить, готов ли ребенок к школе
Физические признаки:
- происходит смена молочных зубов на постоянные
- появление S-образного изгиба позвоночника
- совершенствуется мелкая моторика
Социальные признаки:
- ребенок ладит с другими и умеет разрешать конфликты
- демонстрирует манеры без подсказок взрослых
- уважает чужую собственность
Эмоциональные признаки:
- управляет эмоциями
- справляется со стрессом, понимает правила
- задает вопросы и обращается за помощью, когда что-то не понимает
"Когда ребенок рассказывает о событиях в прошлом, он готов к новой информации, которую может анализировать по предварительной - это главный признак готовности к школе", - объясняет Сарахман.
Еще один ключевой признак - ребенок может сам справиться со своими потребностями без присмотра взрослых. Ходить в туалет, одеваться, доставать обед из портфеля, следить за своими вещами - не проблема для ребенка, которому пора в школу.
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