"Публичные люди должны быть в тылу". Блогерша Шаманская сказала, что думает об артистах на фронте

Украинская блоггерша Алина Шаманская, которая в начале этого года объявила о разводе с юмористом Русланом Ханумаком, рассказала, что думает об артистах на фронте. По мнению женщины, публичные люди должны оставаться в тылу.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), размышлениями о мобилизации Шаманская поделилась в своем новом подкасте "Розлючена", гостем которого стал "холостяк" Никита Добрынин.

Почему публичные люди должны быть в тылу - мнение Шаманской

Говоря о своем друге Виталие Козловском, блогерша вспомнила, что артист говорил до получения повестки. Тогда певец утверждал, что не станет прятаться и пойдет служить, ведь иногда ему даже стыдно давать концерты, пока другие мужчины воюют.

Сама же Шаманская считает, что известные люди не должны уходить на фронт. По мнению блоггерши, артистам якобы нужно оставаться в тылу.

"Я считаю и повторю это, что публичные люди, имеющие большую аудиторию, они должны быть в тылу. Я не говорю, что это там, словно я сказала и так должно быть", - отметила Шаманская.

Алина Шаманская сделала заявление о мобилизации (фото: instagram.com/shamankaa)

По словам блогерши, публичные люди, имеющие большую аудиторию, могут помогать военным. Они могут проводить собрание, выступать с благотворительными концертами, а также поддерживать дух защитников Украины.

"Они должны оставаться в тылу", – резюмировала Шаманская.

В ответ на это Добрынин отметил, что среди украинских артистов есть немало мужчин, ушедших на войну. Это было их сознательным выбором, подчеркнул "холостяк" и привел в пример рэпера Ярмака, Андрея Хлывнюка и Колю Сергу.