Сколько блюд на самом деле должно быть на пасхальном столе: не готовьте лишнего!

Пасха - это время, когда семьи собираются вместе за щедрым столом, общаются, угощаются, поздравляют друг друга. Однако, несмотря на общую праздничную атмосферу, не все блюда уместны в этот день, ведь пасхальный стол имеет свои традиции и запреты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что обязательно должно быть на пасхальном столе, а от чего лучше воздержаться, чтобы сохранить дух праздника.

Паска

Паска занимает почетное место на пасхальном столе, ее готовят или покупают специально к празднику. Чем она больше, ярче украшена, тем праздничнее считается угощение.

В тесто добавляют щедро орехи, изюм, цукаты, шоколад или мед. Готовую пасху украшают белой или цветной глазурью и посыпками. Маленькие паски также популярны - их дарят гостям на память о визите.

Крашеные яйца

Крашеные яйца - неотъемлемая часть пасхального угощения. Особое значение имеют красные яйца, которые символизируют Воскресение Христа. Обычно их выкладывают вокруг кулича и подают в праздничной корзине.

Часто среди гостей устраивают "битвы яйцами" - традиционное пасхальное развлечение. Яйца следует брать по очереди, придерживаясь направления по часовой стрелке.

Пасхальный стол - это не хаотичный, а традиционный набор блюд (фото: Freepik.com)

Домашняя колбаса

Классическое блюдо к Пасхе - домашняя колбаса, приготовленная из свинины, курятины или индейки. Ее можно посвятить в церкви, в отличие от блюд с кровью, например кровянка.

Лучше всего подходит колбаска с чесноком, пряностями или овощами. Ее подают охлажденной, нарезанной ломтиками, как закуску к основным блюдам. Важно, чтобы она имела тонкую румяную корочку и насыщенный аромат.

Холодец

Приготовление холодца - дело не из простых, ведь оно занимает много часов. Его варят не менее 6 часов, охлаждают и красиво оформляют перед подачей.

Традиционно холодец готовят из свиных ножек, петуха или даже рыбы. Перед подачей его выкладывают на тарелку вверх дном, чтобы блюдо имело красивый вид. Затем нарезают порционно для удобства.

Буженина

Буженина - это запеченное мясо, которое подают охлажденным, нарезанным тонкими кусочками.

Самая вкусная - с аппетитной корочкой и тонкими прослойками жира. Ее хорошо сочетать с черным хлебом, хреном или яйцом. Такое блюдо выглядит элегантно и является менее калорийным, чем жареное мясо. Запекать мясо стоит медленно, в специях, чтобы оно оставалось сочным.

Чего лучше избегать на пасхальном столе

Не стоит ставить на стол водку, виски или коньяк - это не соответствует духу Пасхи. Лучше предложить красное вино, домашнюю наливку или медовуху. Также не рекомендуется подавать жареное мясо или шашлык - это больше для пикника, чем для праздничного обеда.

Допускаются запеченные блюда, такие как курица или мясо по-французски. Воздержитесь от жирного, тяжелого угощения - лучше выбрать более легкие закуски.

Начинать праздничный завтрак надо только после посещения церкви (фото: Getty)

Как начать праздничное утро на Пасху

В день Пасхи есть разрешается только после завершения утренней службы. До этого времени следует воздержаться от еды, даже если вы утром проснулись рано. Крестный ход и молитва должны быть первыми в этот день. Только после возвращения домой начинается настоящее пасхальное застолье. Придерживаясь этой последовательности, вы сохраните уважение к духовной сути праздника.