Скільки страв насправді має бути на великодньому столі: не готуйте зайвого!

Великдень - це час, коли родини збираються разом за щедрим столом, спілкуються, пригощаються, вітають одне одного. Проте, попри загальну святкову атмосферу, не всі страви є доречними в цей день, адже великодній стіл має свої традиції та заборони.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що обов’язково має бути на великодньому столі, а від чого краще утриматися, щоб зберегти дух свята.

Паска

Паска займає почесне місце на великодньому столі, її готують або купують спеціально до свята. Чим вона більша, яскравіше прикрашена, тим святковішим вважається частування.

У тісто додають щедро горіхи, родзинки, цукати, шоколад або мед. Готову паску прикрашають білою або кольоровою глазур’ю та посипками. Маленькі паски також популярні - їх дарують гостям на згадку про візит.

Фарбовані яйця

Фарбовані яйця - невід’ємна частина великоднього частування. Особливе значення мають червоні яйця, які символізують Воскресіння Христа. Зазвичай їх викладають навколо паски та подають у святковому кошику.

Часто серед гостей влаштовують "битви яйцями" - традиційну великодню розвагу. Яйця слід брати по черзі, дотримуючись напрямку за годинниковою стрілкою.

Великодній стіл - це не хаотичний, а традиційний набір страв (фото: Freepik.com)

Домашня ковбаса

Класична страва до Великодня - домашня ковбаса, приготована зі свинини, курятини або індички. Її можна посвятити в церкві, на відміну від страв із кров’ю, як-от кров’янка.

Найкраще смакує ковбаска з часником, прянощами чи овочами. Її подають охолодженою, нарізаною скибочками, як закуску до основних страв. Важливо, щоби вона мала тонку рум’яну скоринку й насичений аромат.

Холодець

Приготування холодцю - справа не з простих, адже воно займає багато годин. Його варять щонайменше 6 годин, охолоджують і красиво оформляють перед подачею.

Традиційно холодець готують зі свинячих ніжок, півня або навіть риби. Перед подачею його викладають на тарілку догори дном, щоби страва мала гарний вигляд. Потім нарізають порційно для зручності.

Буженина

Буженина - це запечене м’ясо, яке подають охолодженим, нарізаним тонкими шматочками.

Найсмачніша - з апетитною скоринкою та тонкими прошарками жиру. Її добре поєднувати з чорним хлібом, хріном чи яйцем. Така страва виглядає елегантно і є менш калорійною, ніж смажене м’ясо. Запікати м’ясо варто повільно, у спеціях, щоби воно залишалося соковитим.

Чого краще уникати на великодньому столі

Не варто ставити на стіл горілку, віскі чи коньяк - це не відповідає духу Великодня. Краще запропонувати червоне вино, домашню наливку або медовуху. Також не рекомендується подавати смажене м’ясо або шашлик - це більше для пікніка, ніж для святкового обіду.

Допускаються запечені страви, як-от курка або м’ясо по-французьки. Утримайтеся від жирного, важкого частування - краще обрати легші закуски.

Починати святковий сніданок треба лише після відвідування церкви (фото: Getty)

Як почати святковий ранок на Великдень

У день Великодня їсти дозволяється лише після завершення ранкової служби. До цього часу слід утриматися від їжі, навіть якщо ви зранку прокинулися рано. Хресний хід та молитва мають бути першими у цей день. Лише після повернення додому починається справжнє великоднє застілля. Дотримуючись цієї послідовності, ви збережете повагу до духовної суті свята.