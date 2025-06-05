Сколько солнцезащитного крема наносить? Многие люди этого просто не знают

Сколько крема от солнца надо наносить на кожу?

Проблема заключается в том, что эффективность солнцезащитного крема, указанная на упаковке (SPF - фактор защиты от солнца), достигается только при условии нанесения достаточного количества продукта. Если вы наносите его меньше, чем нужно, то реальный уровень защиты значительно снижается. Например, если вы используете только половину рекомендованного количества, SPF 30 может сработать как SPF 15 или даже меньше.

УФ-лучи не просто вызывают загар, они проникают в глубокие слои кожи, повреждая ДНК клеток. Это приводит к:

Солнечным ожогам. Это классическое следствие чрезмерного пребывания на солнце без защиты.

Фотостарению. Появление морщин, пигментных пятен, потеря эластичности кожи.

Рака кожи: Самое серьезное последствие, включая меланому - самую агрессивную форму рака кожи.

Именно поэтому так важно знать точное количество солнцезащитного крема, которое будет гарантировать вам безопасность.

Правило двух пальцев" и другие лайфхаки

Дерматологи имеют четкие рекомендации по количеству солнцезащитного крема, чтобы обеспечить заявленный уровень SPF. В общем, для полного покрытия тела взрослого человека нужно примерно 2 миллиграмма крема на квадратный сантиметр кожи. На практике это означает:

"Правило чайной ложки"

Для взрослого человека, чтобы покрыть все тело, нужно примерно 30 мл (2 столовые ложки) солнцезащитного крема. Это эквивалентно размеру шарика для гольфа.

Для отдельных участков тела (по "правилу двух пальцев"

Это простой и эффективный способ дозирования для лица и отдельных частей тела.

Лицо и шея

Выдавите полоску крема на два пальца (указательный и средний). Этого должно быть достаточно для тщательного покрытия лица, шеи и зоны декольте.

Каждая рука:

По одной полоске крема на два пальца для каждой руки.

Каждая нога:

По две полоски крема на два пальца для каждой ноги.

Грудь и живот: Грудь и живот

Примерно две полоски крема на два пальца.

Спина:

Около трех полосок крема на два пальца (если вы можете достать самостоятельно, или попросите кого-то).

Важно помнить, что это общие ориентиры. Если у вас крупное телосложение, или вы используете лосьон, а не крем, количество может несколько отличаться. Главное - наносить видимый слой, который вы потом равномерно распределяете.

Когда и как часто наносить?

Количество крема - это лишь часть уравнения. Важно также знать, когда и как часто его наносить:

Наносите заранее

Солнцезащитный крем следует наносить как минимум за 15-30 минут до выхода на солнце. Это дает коже время поглотить его и создать защитный барьер.

Повторное нанесение

Это, пожалуй, самый важный аспект, который часто игнорируют. Даже если вы нанесли достаточное количество крема сначала, он со временем смывается, стирается или разрушается под воздействием УФ-лучей. Повторно наносите солнцезащитный крем каждые два часа, а если вы плаваете, сильно потеете или вытираетесь полотенцем - сразу же после этого, независимо от времени.

Не забывайте о "неочевидных" местах

Уши, задняя поверхность шеи, тыльная сторона рук, верхняя часть стоп, кожа головы (если есть лысина или тонкие волосы) - это зоны, которые часто забывают, но они так же подвержены солнечным ожогам и риску рака кожи.

Во все времена года, даже в помещении

УФ-лучи могут проникать сквозь облака и окна. Поэтому дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем (хотя бы для лица и открытых участков) ежедневно, круглый год, независимо от погоды или пребывания в помещении у окна.