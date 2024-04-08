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Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы накопить деньги на автомобиль

Понедельник 08 апреля 2024 12:31
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Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы накопить деньги на автомобиль Сколько нужно работать украинскому, чтобы собрать на автомобиль (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие украинцы мечтают о собственном автомобиле, однако купить его не так уж легко. Брать в кредит – не очень выгодно, потому что получается очень большая переплата. Купить подержанный немного проще, однако на него тоже нужно накопить деньги.

Сколько лет украинцу нужно копить средства, чтобы купить автомобиль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Телеграф".

Сколько нужно собирать на новый автомобиль

При условии, если украинец со средней заработной платой (в 2024 году – около 20 000 грн) будет откладывать ежемесячно 20%, ему понадобится 21,5 года, чтобы собрать на собственный автомобиль. Однако, чтобы приобрести подержанное авто, нужно чуть больше 5 лет.

Для подсчета эксперты взяли автомобиль Toyota Corolla. На официальном сайте дилера в Украине, такой автомобиль сейчас стоит от 894 870 грн.

По итогам Госстата за 2023 год, средняя заработная плата украинца – 17 442 грн.

Если украинец будет ежемесячно откладывать пятую часть от зарплаты, а это 3488,4 грн, то он сможет собрать на автомобиль за 256,47 месяца. А это и есть 21,5 года.

Это ориентированный расчет, не учитывающий возможные изменения размера средней заработной платы, стоимости авто и других показателей в будущем.

Сколько нужно собирать на подержанное авто

По данным Института исследований авторынка, средняя цена подержанной легковой машины в 2023 году составила $5700, а это 222 300 гривен.

При условии откладывания на авто от средней зарплаты в среднем 20%, накопить необходимую сумму можно будет за 63 месяца или 5,2 года.

Раньше мы писали о том, как собрать в Украине на собственное жилье.

А еще рассказывали о том, сколько прослужит современный автомобиль и что влияет на это.

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