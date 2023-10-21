Сколько максимально прослужит современный автомобиль и что на это влияет

Часто можно услышать мнение, что раньше машины "делали на совесть". Эти слова полностью нивелируют усилия современных производителей и новшества, которые встроены в нынешний транспорт. Однако действительно ли у автомобилей меньше срок службы?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Авто 24 дает ответ на этот вопрос.

Что влияет на ресурс автомобиля

Ресурс автомобиля - это средняя продолжительность его службы без существенных поломок и с сохранением функциональности на высоком уровне. Для водителей этот показатель должен быть пределом, когда ремонт и содержание транспорта становится финансово нецелесообразным.

Этот показатель может варьироваться от модели к модели, а также от производителя к производителю. Определение ресурса состоит из нескольких факторов:

Качество автомобиля. По словам экспертов, китайские, украинские и российские автомобили, которым более десяти лет и пробег уже перевалил за 100-150 тысяч километров, требуют много внимания от владельца. Вместе с тем автомобили от немецких или японских производителей значительно дольше сохраняются "свежими".

Конструкция автомобиля. Чем проще построен автомобиль, тем дольше он прослужит, ведь меньше деталей склонны к поломке. Часто случается так, что в пределах одного бренда бюджетная модель в возрасте 8-10 лет стоит так же или даже дороже, чем по классу автомобиль той же марки.

Уход и обслуживание. Регулярное обслуживание и замена расходных материалов может значительно продлить ресурс автомобиля. В общем, отношение и качественное обслуживание машины является одним из главных условий продления ее ресурса.

Какие ресурсы у современных машин

Обычно легковые автомобили рассчитывают на срок службы около 300 000-400 000 километров пробега. Если переводить это в годы, то рассчитывайте на 15-20 лет эксплуатации.

Однако, возвращаясь к факторам ресурса, качественный и своевременный уход продлит срок службы транспортного средства.

В основном это касается автомобилей прошлой эпохи. Если вы видите на дороге экземпляр из 90-х, знайте, что его владелец очень заботлив и внимателен.

Что касается электромобилей, то ситуация более плачевная. Да, у них значительно меньше деталей и проще обслуживание. Однако самое слабое и самое дорогое место - батарея. Нет ни одного устройства с литиевой батареей, которое будет работать 10-15 лет. Поэтому учтите это при выборе авто.