Малина или клубника: где больше пользы для здоровья?
Малина и клубника имеют много общих полезных свойств. Однако, определенная ягода является лучшим выбором для поддержания здоровья кишечника и содержит больше клетчатки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styker) со ссылкой на сайт Today.
Чем полезны ягоды
Ягоды, такие как клубника и малина, являются одними из самых сладких и полезных фруктов. Обе ярко-красные ягоды богаты питательными веществами, включая клетчатку, витамины и натуральный сахар.
Диетолог Джеки Ньюджент рассказал, что клубника достаточно богата витамином С - незаменимым питательным веществом, которое играет определенную роль в функционировании иммунной системы и борьбе со свободными радикалами, связанными с раком и сердечными заболеваниями.
В чашке целой клубники содержится:
- 46 калорий
- 1 г белка
- 11 г углеводов
- 3 г клетчатки
- 7 г сахара
Тогда как чашка сырой малины содержит:
- 64 калории
- 1,5 г белка
- 15 г углеводов
- 8 г клетчатки
- 5 г сахара
Клетчатка в ягодах
Всем нужна пищевая клетчатка для регулярного питания, но она также помогает контролировать уровень сахара в крови и холестерина, что приводит к лучшему здоровью сердца и кишечника.
Необходимо потреблять минимальную норму в 25 граммов клетчатки в день.
Ягоды с клетчаткой дают ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и вес. К тому же питают полезную микрофлору кишечника и поддерживая здоровую микробиоту.
Кроме того, употребление достаточно малины замедляет всасывание сахара, что помогает контролировать уровень глюкозы, особенно полезно для людей с предиабетом или диабетом.
Употребление горстки ягод ежедневно - вкусный и полезный способ пополнить рацион пищевыми волокнами.
Белок
Ни клубника, ни малина не являются основным источником белка. Но белок - это макронутриент, поэтому его нужно употреблять много ежедневно.
Взрослым обычно следует потреблять от 20 до 40 граммов белка на каждый прием пищи, поэтому ягоды вряд ли будут центральной частью блюда с высоким содержанием белка.
Но добавление их в блюда или употребление в качестве перекуса вместе с некоторыми другими богатыми белком ингредиентами может помочь увеличить общее количество. А приятное сочетание белка и клетчатки может помочь вам дольше чувствовать сытость.
Суточная норма малины и клубники
Суточная норма потребления малины и клубники зависит от возраста, состояния здоровья и цели (например, профилактика, диета, поддержка иммунитета и т.д.). Но для здорового взрослого человека общие рекомендации таковы:
- клубника - оптимальная суточная норма 150-200 г
- малина - суточная норма 100-150 г
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