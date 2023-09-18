Во сколько обойдется украинцам обновить гардероб на осень: обзор цен

Сколько стоят обновки для женщин

За основу для анализа мы взяли цены масс-маркетовых магазинов среднего сегмента - Сolin's, New Yorker, Sinsay, Cropp, DeFacto, LC Waikiki и Intertop.

Базовое обновление гардероба зависит от того, в каких именно вещах нуждается человек. Все сугубо индивидуально. К примеру, если женщина крайне редко ходит в юбках или платьях, то ей уместнее купить вместо них дополнительные брюки или джинсы.

Отметим, что базовой список и не включает никаких аксессуаров. Это следует учесть при формировании бюджета на покупки.

Какие цены на базовые осенние вещи:

пальто - от 1300 грн

ботинки/ботильоны - от 3 200 грн

джинсы - 900 - 2 200 грн

штаны - 700 - 1100 грн

гольф - от 300 грн

свитер - от 700-1100 грн

блузка - 690 грн

платье - от 800 грн

юбка - 700 грн

пиджак - 1300 грн

Цены на осеннюю одежду для женщин (скриншот)

Сколько стоят обновки для мужчин

Базовое обновление гардероба для мужчин может обойтись несколько дешевле. Но все зависит от количества позиций, которые нужно купить, а также брендов одежды или обуви.

При обновлении гардероба учтите, какие вещи вы предпочитаете. Не стоит покупать две рубашки, если вы носите их только по праздникам и имеете с предыдущих лет несколько хороших вариантов.

Какие цены на базовые осенние вещи:

куртка - от 1600 грн

ботинки - от 4000 грн

джинсы - от 1100 грн

штаны - от 800 грн

рубашка - от 650 грн

свитер - от 900 грн

гольф - от 600 грн

свитшот - от 720 грн

Цены на осеннюю одежду для мужчин (скриншот)

Как сэкономить на одежде

Перед обновлением гардероба оцените какие вещи вам действительно нужно купить в этом сезоне. Проверьте сначала свой шкаф, возможно с прошлых лет у вас осталась одежда, которая еще имеет приличный вид.

Следите за акциями и бонусными накоплениями в ваших любимых магазинах. Это поможет выгоднее покупать товары.

Если выбираете одежду на рынке, то не стесняйтесь поторговаться. Часто продавцы действительно могут немного уступить в цене.

Просматривайте ассортимент одежды из предыдущих коллекций. Нередко такие вещи можно приобрести за половину стоимости особенно, если это последний размер.

Не стоит экономить на обуви. Как показывает практика, качественные модели прослужат дольше, чем дешевые, которые иногда едва выдерживают один сезон.