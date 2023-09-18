Во сколько обойдется украинцам обновить гардероб на осень: обзор цен

Из-за войны цены на одежду и обувь существенно повысились. Украинцам придется выложить немалую сумму, чтобы обновить гардероб на осень.
О том, сколько стоят базовые вещи в этом сезоне, читайте в материале STYLER РБК-Украина.
За основу для анализа мы взяли цены масс-маркетовых магазинов среднего сегмента - Сolin's, New Yorker, Sinsay, Cropp, DeFacto, LC Waikiki и Intertop.
Базовое обновление гардероба зависит от того, в каких именно вещах нуждается человек. Все сугубо индивидуально. К примеру, если женщина крайне редко ходит в юбках или платьях, то ей уместнее купить вместо них дополнительные брюки или джинсы.
Отметим, что базовой список и не включает никаких аксессуаров. Это следует учесть при формировании бюджета на покупки.
Какие цены на базовые осенние вещи:
Цены на осеннюю одежду для женщин (скриншот)
Базовое обновление гардероба для мужчин может обойтись несколько дешевле. Но все зависит от количества позиций, которые нужно купить, а также брендов одежды или обуви.
При обновлении гардероба учтите, какие вещи вы предпочитаете. Не стоит покупать две рубашки, если вы носите их только по праздникам и имеете с предыдущих лет несколько хороших вариантов.
Какие цены на базовые осенние вещи:
Перед обновлением гардероба оцените какие вещи вам действительно нужно купить в этом сезоне. Проверьте сначала свой шкаф, возможно с прошлых лет у вас осталась одежда, которая еще имеет приличный вид.
Следите за акциями и бонусными накоплениями в ваших любимых магазинах. Это поможет выгоднее покупать товары.
Если выбираете одежду на рынке, то не стесняйтесь поторговаться. Часто продавцы действительно могут немного уступить в цене.
Просматривайте ассортимент одежды из предыдущих коллекций. Нередко такие вещи можно приобрести за половину стоимости особенно, если это последний размер.
Не стоит экономить на обуви. Как показывает практика, качественные модели прослужат дольше, чем дешевые, которые иногда едва выдерживают один сезон.
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Раньше мы писали о том, какие курточки считаются признаком безвкусицы.