У скільки обійдеться українцям оновити гардероб на осінь: огляд цін

Через війну ціни на одяг та взуття суттєво підвищились. Пересічному українцю доведеться викласти чималу суму, щоб оновити гардероб на осінь.
Про те, скільки коштують базові речі у цьому сезоні, читайте у матеріалі STYLER РБК-Україна.
За основу для аналізу ми взяли ціни мас-маркетових магазинів середнього сегмента - Сolin's, New Yorker, Sinsay, Cropp, DeFacto, LC Waikiki та Intertop.
Базове оновлення гардероба залежить від того, у яких конкретно речах має потребу людина. Все суто індивідуально. Наприклад, якщо жінка вкрай рідко ходить у спідницях чи сукнях, то їй доречніше купити замість них додаткові штани чи джинси.
Зазначимо, що базовий перелік та не включає жодних аксесуарів. Це варто врахувати при формуванні бюджету на покупки.
Які ціни на базові осінні речі:
Ціни на осінній одяг для жінок (скриншот)
Базове оновлення гардероба для чоловіків може обійтися дещо дешевше. Але все залежить від кількості позицій, які потрібно купити, а також від брендів одягу чи взуття.
При оновленні гардероба врахуйте, яким речам ви надаєте перевагу. Не варто курувати дві сорочки, якщо ви носите їх лише на свята і маєте з попередніх років кілька незношених варіантів.
Які ціни на базові осінні речі:
Перед оновленням гардероба оцініть, які речі вам дійсно потрібно купити у цьому сезоні. Перевірте спершу свою шафу, можливо з минулих років у вас залишився одяг, який ще має пристойний вигляд.
Стежте за акціями та бонусними накопиченнями у ваших улюблених магазинах. Це допоможе трішки вигідніше купувати товари.
Якщо вибираєте одяг на ринку, то не соромтесь поторгуватись. Часто продавці дійсно можуть дещо уступити у ціні.
Переглядайте асортимент одягу з попередніх колекцій. Нерідко такі речі можна придбати за половину вартості особливо, якщо це останній розмір.
Не варто економити на взутті. Як показує практика, якісні моделі прослужать довше, ніж дешеві, які іноді ледь витримують сезон.
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