Стилист объяснила, как выбрать идеальную кожаную курточку на осень: примеры модных моделей

Кожаная курточка является основой для осеннего образа. Но, чтобы действительно удачно выбрать стильную модель, нужно знать несколько секретов. В частности, важно учесть ваш тип фигуры и ориентироваться на основные цвета гардероба.

Какие модели сейчас в моде

"Базовая косуха - вечная. Она вписывается в образы с платьями, джинсами, костюмами. Ее можно носить с каблуками, кроссовками, берцами и балетками! Но стильная и актуальная косуха должна иметь объем. Это вам не кожанка из 00-х годов, которая сидит будто вы ее у младшей сестры украли и едва застегнули на себе", - объясняет стилист.

Она отмечает, что под хорошую косуху должен свободно влезть теплый свитер, или рубашка, или худи или вообще что-нибудь плотное и теплое.

"Актуальная женская косуха закрывает пах или заканчивается в зоне талии. Ведь красиво ваша косуха будет смотреться ровно до момента, пока вы ее не застегнете и она не сделает горизонталь, которая увеличит бедра и сделает вам живот. Если же у вас объемные бедра, фигура типа груша - ваш вариант длина или ниже "ушка", или укороченный вариант на талии", - говорит Шевченко.

Стилист отмечает, что нельзя размещать окончание косухи на широкой части бедра.

Актуальные и неактуальные модели курток (фото: instagram/purpur.stylist)

Как правильно выбрать кожаную курточку

"Обращайте внимание на фурнитуру. Лучше серебристая. Желтая очень часто выглядит дешево. Базовый набор - ремни на рукавах, ремень в конце косухи, пуговицы на карманах и на воротнике. Красота косухи как раз в фурнитуре. Именно она дает вау-эффект", - отмечает эксперт.

Классикой считается черная. Цветовые варианты выбирайте только, если база вашего гардероба тоже цветная, или у вас есть еще хоть какие-то акценты в похожей цветовой гамме.

"Цветная косуха - это бунтарство, драйв и протест. Поэтому это ваша вещь, если именно это вы хотите добавить себе в гардероб. Такое "панки хой" и подростковый вайб. Но я бы выбирала немножко приглушенные и затертые оттенки. Тогда прослужит дольше", - советует Шевченко.

Лучше выбирать косухи приглушенного цвета (фото: instagram/purpur.stylist)

Она также отмечает, что нужно обращать внимание на плечо. Спущенное не подойдет если: короткая шея, объем в плечах, объемная грудь. Здесь лучше уточненный рукав. Такой вариант как будто с мужского плеча.

"Широкие плечи не подойдут и фигурам типа перевернутый треугольник - будут очень акцентировать верх. Спущенный вариант подойдет барышням с относительно хрупкими, к объемам всей фигуры, плечами и грудью", - говорит стилист.

Материал - если кожзам, то он должен быть мягким и достаточно эластичным. Приятный на ощупь и относительно матовый. Натуральная кожа также должна быть достаточно эластичной, чтобы косуха не была похожа на отлитую из мрамора статую, в которой невозможно двигаться.

Актуальные модели курточек (фото: instagram/purpur.stylist)