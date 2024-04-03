Сколько можно хранить суп в холодильнике, чтобы он оставался вкусным

Такое блюдо, как суп, крайне редко съедается за один раз - ведь приготовление требует времени, как минимум для подготовки продуктов. Поэтому обычно суп готовится объемом на несколько порций для одного или нескольких человек - и хранится в холодильнике до последующего употребления. Однако следует помнить о сроке хранения.
О том, как долго можно хранить суп в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материалов: сайты Dovidkam, Zberihannya.
Хотя для общепита не рекомендуют хранить суп дольше 18 часов при температуре 2-5 градусов, на то, как долго можно хранить суп в холодильнике, влияют такие факторы как:
В зависимости от того, какие компоненты использовались в блюде, будет изменяться и срок хранения. Ведь кроме того, что некоторые продукты за определенное время теряют вкус, некоторые успевают испортиться - а выделенные токсины могут привести к тяжелым пищевым отравлениям в случае употребления испорченного супа.
Лапша и крупа раскисают в супе через 24 часа (фото: Freepik)
Во время приготовления супа не следует есть его из кастрюли, если планируется дальнейшее хранение в холодильнике - при попадании в суп слюны ускоряется порча продуктов. Если необходимо продегустировать суп несколько раз, лучше каждый раз брать новую, чистую и сухую ложку - и перемешивать суп отдельной.
Важно собирать с поверхности супа пенку во время закипания - во избежание размножения микроорганизмов в ней.
Не смешивайте вместе два вида супа или супы, приготовленные в разные дни, даже в случае кулинарных экспериментов - это может негативно повлиять не только на вкус, но и на срок хранения.
Суп, перед перемещением в холодильник, необходимо охладить - или поставить кастрюлю с блюдом в посуду со льдом или холодной водой, или вынести на балкон, если суп готовится зимой.
Температура холодильника должна быть в рекомендуемых пределах - не выше 5 градусов.
Эмалированная или керамическая посуда для хранения (а также пластиковые контейнеры) должна быть без повреждений, чистая и, желательно, простерилизованная предварительно. Кроме того, необходимо, чтобы посуда, в которой будет храниться суп, была герметичная, и внутри не было ложек - чего-то, кроме супа.
Если охлажденный суп будет съеден частично, лучше разогревать только объем, который требуется для порции.
Если суп был в холодильнике больше 12 часов, перед употреблением его нужно довести до кипения, а не только разогреть.
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