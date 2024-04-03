Скільки можна зберігати суп в холодильнику, щоб він лишався смачним

Така страва, як суп, вкрай рідко з'їдається за один раз - адже приготування вимагає часу, як мінімум для підготовки продуктів. Тож зазвичай суп готується об'ємом на декілька порцій для однієї або декількох людей - і зберігається в холодильнику до наступного вживання. Проте слід пам'ятати про термін зберігання.
Про те, як довго можна зберігати суп в холодильнику, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайти Dovidkam, Zberihannya.
Хоча для закладів громадського харчування не рекомендують зберігати суп довше 18 годин при температурі 2-5 градусів, на те, як довго можна зберігати суп в холодильнику, впливають такі фактори як:
Залежно від того, які компоненти використовувалися у страві, буде змінюватися і термін зберігання. Адже, окрім того, що деякі продукти за певний час втрачають смак, деякі встигають зіпсуватися - а виділені токсини можуть призвести до важких харчових отруєнь у разі вживання зіпсованого супу.
Локшина та крупа розкисають в супі за 24 години (фото: Freepik)
Під час приготування супу не слід їсти його з каструлі, якщо планується подальше зберігання в холодильнику - при потраплянні до супу слини пришвидшується псування продуктів. Якщо необхідно продегустувати суп декілька разів краще кожного разу брати нову, чисту та суху ложку - і перемішувати суп окремою.
Важливо збирати з поверхні супу пінку під час закипання - аби уникнути розмноження мікроорганізмів в ній.
Не змішуйте разом два види супу, або супи, приготовані в різні дні, навіть у разі кулінарних експериментів - це може негативно вплинути не тільки на смак, а й на термін зберігання.
Суп, перед переміщенням до холодильника, необхідно охолодити - або поставити каструлю зі стравою в посуд з льодом чи холодною водою, або ж винести на балкон, якщо суп готується взимку.
Температура холодильника має бути в рекомендованих межах - не вище 5 градусів.
Емальований або керамічний посуд для зберігання (а також пластикові контейнери) має бути без пошкоджень, чистий та, бажано, простерилізований попередньо. Крім того, необхідно, аби посуд, в якому зберігатиметься суп, був герметичний, і всередині не було ложок - чогось, окрім супу.
Якщо охолоджений суп буде з'їдений частково, краще розігрівати тільки такий об'єм, який потрібно для порції.
Якщо суп був в холодильнику понад 12 годин, перед вживанням його потрібно довести до кипіння, а не лише розігріти.
До речі, раніше ми розповідали про те, де краще зберігати моркву.
Також ми писали про те, де краще зберігати сир, щоб він не запліснявів.