Сколько можно хранить "оливье", "шубу" и салат с сухариками

Оливье, шуба и салат с сухариками или крабовыми палочками - популярные новогодние закуски. Однако не стоит готовить большое количество салатов - как и любые продукты, они имеют срок хранения, к тому же довольно кратковременный.

О том, как долго можно хранить разные виды новогодних салатов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сколько можно хранить салаты после Нового года

Продолжительность хранения салатов отличается в соответствии с их ингредиентами. Например, майонез и другая заправка, обязательная для многих салатов, ускоряет сокращение срока хранения.

Сколько хранить оливье

По мнению научного специалиста Оксаны Вольской, в холодильнике готовое оливье может простоять до 4 часов. Поэтому, если после празднования осталось несколько ложек салата - лучше выбросить его и не жалеть. Ведь этим салатом довольно легко отравиться.

Для того, чтобы продлить срок хранения оливье, во время его приготовления не нужно добавлять огурцы, лук и заправку (майонез или сметану). Тогда незаправленное оливье может храниться около 40 часов.

Кроме этого, заправку стоит делать только перед подачей блюда, а не раньше. Если же заправленный салат простоял в при комнатной температуре несколько часов - от него лучше сразу избавиться.

Также не стоит хранить готовые салаты с майонезом, ведь не всегда известно точное время их приготовления.

Сколько можно хранить "Шубу"

Сроки хранения салата "Шуба" составляют около 12 часов - при условии, что блюдо хранится в холодильнике, в плотно закрытой посуде из безопасного материала. Считается, что этому салату нужно время на пропитку, поэтому он может храниться дольше.

Однако важно стараться не оставлять блюдо при комнатной температуре - этого не следует делать даже на несколько часов. Также, чем больше ингредиентов - тем меньше срок хранения салата.

Сколько можно хранить салат с крабовыми палочками

Крабовый салат не рекомендуют хранить дольше, чем 12 часов. Это обусловлено содержанием морепродуктов в блюде и майонезом.

Как и другие салаты, это блюдо нужно хранить в холодильнике, в чистой герметичной посуде.

Сколько можно хранить салат с сухариками

Хранить салаты с сухариками, например, всем известный Цезарь, стоит не дольше, чем 18 часов - если для блюда используется отварная курятина. Однако лучше съедать салат в течение первого дня.

Несмотря на то, что при хранении Цезаря в холодильнике блюдо в целом не испортится, сухарики размякнут, а листья салата завянут - что испортит вид салата.

Сколько можно хранить винегрет

Благодаря тому, что винегрет состоит преимущественно из отварных овощей, срок его хранения составляет около 18 часов - если салат не содержит соленых огурцов и заправки. Эти ингредиенты следует добавлять перед подачей, порционно.

Помните, что не стоит хранить любой салат в холодильнике слишком долго - даже если он не испортится, потеряются его полезные и вкусовые свойства.

Перед тем, как есть новогодний салат, внимательно осмотрите ингредиенты. Если изменился цвет или консистенция, появился странный запах или даже плесень - немедленно выбросьте все блюдо.