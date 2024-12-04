Где хранить бананы, чтобы они не стали коричневыми

Бананы - один из самых популярных фруктов, нередко их добавляют к праздничному столу. Иногда бананы быстро становятся коричневыми и непригодными для употребления. Однако есть несколько простых способов, как избежать потемнения кожуры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и как хранить бананы, чтобы они не портились.

Почему бананы темнеют

Темные пятна на кожуре банана появляются из-за созревания. Когда банан созревает, он выделяет газ этилен, ускоряющий этот процесс. Именно этилен ответственен за изменение цвета кожицы и мякоти плода.

Где хранить бананы

Не в холодильнике

Хотя может показаться, что холод замедлит процесс созревания, для хранения бананов это вряд ли имеет смысл. Бабаны не любят холодов - низкая температура может привести к тому, что кожица потемнеет быстрее, а мякоть станет более жесткой и менее сладкой.

При комнатной температуре

Оптимальная температура для хранения бананов - комнатная. Однако избегайте прямых солнечных лучей, поскольку они ускорят созревание.

В темном и сухом месте

Бананы лучше хранить в темном месте, например, во фруктовнице или шкафчике. Свет, как и влага, может повлечь за собой окисление жиров, что приведет к развитию плесени.

В пластиковом пакете или контейнере

Чтобы сохранить бананы свежими дольше, можно обернуть их в пищевую пленку или положить в контейнер с вентиляцией. Это позволит контролировать уровень влажности и уменьшит количество выделяемого бананами этиленового газа.

В такой среде бананы могут храниться на несколько дней дольше, не став коричневыми.

Отдельно от других фруктов

Еще один полезный трюк - это хранить бананы отдельно от других фруктов, таких как яблоки или авокадо, которые также выделяют этилен. Совместное хранение может ускорить созревание бананов, из-за чего их кожура станет коричневой гораздо быстрее.

Хранить бананы нужно отдельно от других фруктов (иллюстративное фото: Freepik)

Как замедлить созревание бананов

Существует несколько советов, которые помогут сохранить бананы свежими дольше:

Разделите гроздь. Если вы не планируете съесть сразу все бананы, разделите их. Так каждый плод будет созревать медленнее.

Если вы не планируете съесть сразу все бананы, разделите их. Так каждый плод будет созревать медленнее. Заверните плодоножки. Плодоножка - это место, где банан выделяет больше всего этилена. Заверните ее в пищевую пленку или фольгу, чтобы замедлить этот процесс.

Плодоножка - это место, где банан выделяет больше всего этилена. Заверните ее в пищевую пленку или фольгу, чтобы замедлить этот процесс. Не храните бананы вместе с другими фруктами. Многие фрукты также выделяют этилен, поэтому не стоит хранить бананы вместе с яблоками, грушами, авокадо и другими созревающими в тепле фруктами.

Многие фрукты также выделяют этилен, поэтому не стоит хранить бананы вместе с яблоками, грушами, авокадо и другими созревающими в тепле фруктами. Покупайте бананы немного незрелыми. Это позволит вам продлить их созревание уже дома при комнатной температуре, контролируя, когда они достигнут оптимальной спелости.

Правильное хранение бананов поможет вам продлить их свежесть и вкусовые качества. Зная эти простые советы, вы сможете хранить бананы в идеальном состоянии, не беспокоясь о потемнении кожуры фруктов.