Где хранить бананы, чтобы они не стали коричневыми
Бананы - один из самых популярных фруктов, нередко их добавляют к праздничному столу. Иногда бананы быстро становятся коричневыми и непригодными для употребления. Однако есть несколько простых способов, как избежать потемнения кожуры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и как хранить бананы, чтобы они не портились.
Почему бананы темнеют
Темные пятна на кожуре банана появляются из-за созревания. Когда банан созревает, он выделяет газ этилен, ускоряющий этот процесс. Именно этилен ответственен за изменение цвета кожицы и мякоти плода.
Где хранить бананы
Не в холодильнике
Хотя может показаться, что холод замедлит процесс созревания, для хранения бананов это вряд ли имеет смысл. Бабаны не любят холодов - низкая температура может привести к тому, что кожица потемнеет быстрее, а мякоть станет более жесткой и менее сладкой.
При комнатной температуре
Оптимальная температура для хранения бананов - комнатная. Однако избегайте прямых солнечных лучей, поскольку они ускорят созревание.
В темном и сухом месте
Бананы лучше хранить в темном месте, например, во фруктовнице или шкафчике. Свет, как и влага, может повлечь за собой окисление жиров, что приведет к развитию плесени.
В пластиковом пакете или контейнере
Чтобы сохранить бананы свежими дольше, можно обернуть их в пищевую пленку или положить в контейнер с вентиляцией. Это позволит контролировать уровень влажности и уменьшит количество выделяемого бананами этиленового газа.
В такой среде бананы могут храниться на несколько дней дольше, не став коричневыми.
Отдельно от других фруктов
Еще один полезный трюк - это хранить бананы отдельно от других фруктов, таких как яблоки или авокадо, которые также выделяют этилен. Совместное хранение может ускорить созревание бананов, из-за чего их кожура станет коричневой гораздо быстрее.
Хранить бананы нужно отдельно от других фруктов (иллюстративное фото: Freepik)
Как замедлить созревание бананов
Существует несколько советов, которые помогут сохранить бананы свежими дольше:
- Разделите гроздь. Если вы не планируете съесть сразу все бананы, разделите их. Так каждый плод будет созревать медленнее.
- Заверните плодоножки. Плодоножка - это место, где банан выделяет больше всего этилена. Заверните ее в пищевую пленку или фольгу, чтобы замедлить этот процесс.
- Не храните бананы вместе с другими фруктами. Многие фрукты также выделяют этилен, поэтому не стоит хранить бананы вместе с яблоками, грушами, авокадо и другими созревающими в тепле фруктами.
- Покупайте бананы немного незрелыми. Это позволит вам продлить их созревание уже дома при комнатной температуре, контролируя, когда они достигнут оптимальной спелости.
Правильное хранение бананов поможет вам продлить их свежесть и вкусовые качества. Зная эти простые советы, вы сможете хранить бананы в идеальном состоянии, не беспокоясь о потемнении кожуры фруктов.
Недавно мы писали о том, как хранить морковь на зиму, чтобы она не плесневела.
А также рассказывали, как правильно хранить сушеные фрукты.
При написании материала использовались следующие источники: Real Simple, The Kitchn, The Spruce Eats, Healthline.