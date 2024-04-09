Лук не испортится у вас три месяца с этим способом хранения

Лук имеет длительный срок хранения, но большинство людей совершают ошибку, сохраняя ее не в том месте на кухне, в результате чего она плесневеет и станет мягкой раньше своего времени.

Где лучше хранить овощ, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Где хранить лук

Лук, как и все овощи, никогда не следует хранить на кухне, поскольку высокая температура превращает крахмал в лук в сахар гораздо быстрее.

Мэрисса, кулинарный эксперт и основатель Little House Living, поделилась, что влажная среда в холодильнике также приводит к тому, что лук становится мягким, кашицеобразным и даже плесневеет преждевременно.

Целую луковицу можно хранить в холодильнике, но это не рекомендуется. Это потому, что эти овощи быстро впитывают влагу и могут стать более мягкими в холодильнике.

Если хранить в прохладной и сухой среде, лук должен оставаться свежим более трех месяцев после покупки.

Как хранить целый лук, чтобы сохранить его свежим?

Важнейший совет по хранению целого лука - держать его подальше от влаги и экстремальных температур, поэтому его всегда следует хранить в шкафу или ящике.

"Храните лук в сухом месте, где влага не просачивается, чтобы он не испортился и не загнил. Избегайте хранения лука в таких местах, как под раковиной или в подвале, где влажно", - сказала эксперт.

"Если лук хранить в жарком месте, он начнет высыхать и прорастать, что может привести к его гниению и быстрой порче. В холодном месте лук станет влажным, потеряет твердость, изменит цвет и даже заплесневеет", - добавила она.

Вы можете держать лук на столешнице, но настоятельно рекомендуется держать лук подальше от солнечного света, поскольку оно может вызвать прорастание лука и начало гниения.

Обязательно извлеките лук из оригинальной пластиковой упаковки в супермаркете и поместите его в место, где пропускается воздух, например в бумажный или сетчатый пакет.