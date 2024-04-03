Сколько можно хранить суп в холодильнике, чтобы он оставался вкусным

Такое блюдо, как суп, крайне редко съедается за один раз - ведь приготовление требует времени, как минимум для подготовки продуктов. Поэтому обычно суп готовится объемом на несколько порций для одного или нескольких человек - и хранится в холодильнике до последующего употребления. Однако следует помнить о сроке хранения.

О том, как долго можно хранить суп в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сколько можно хранить суп

Хотя для общепита не рекомендуют хранить суп дольше 18 часов при температуре 2-5 градусов, на то, как долго можно хранить суп в холодильнике, влияют такие факторы как:

Вид супа и техника приготовления: определенные супы следует съедать в течение 3-6 часов, а некоторые могут быть в холодильнике до 3 дней, хотя их вкус не будет столь насыщенным.

определенные супы следует съедать в течение 3-6 часов, а некоторые могут быть в холодильнике до 3 дней, хотя их вкус не будет столь насыщенным. Качество продуктов: следует выбирать свежее мясо и овощи - те, которые уже хранятся в течение определенного времени, скорее испортятся.

следует выбирать свежее мясо и овощи - те, которые уже хранятся в течение определенного времени, скорее испортятся. Соблюдение условий хранения: перепады температуры в холодильнике или нестерильная или негерметичная посуда способствуют быстрому размножению микроорганизмов.

Срок хранения супа с разными ингредиентами

В зависимости от того, какие компоненты использовались в блюде, будет изменяться и срок хранения. Ведь кроме того, что некоторые продукты за определенное время теряют вкус, некоторые успевают испортиться - а выделенные токсины могут привести к тяжелым пищевым отравлениям в случае употребления испорченного супа.

Свежая капуста уже через 1 день теряет вкус, а лапша и крупа - раскисают и становятся похожими на желе. На качество это не влияет, а на вкус и вид блюда - да.

Любую свежую зелень лучше добавлять сразу в тарелку - она, как и кабачок с репой, быстро теряет текстуру. Суп с такими компонентами может храниться в холодильнике до 1 суток.

Суп с добавлением молочных продуктов - скоропортящийся, его лучше съедать сразу, максимальная продолжительность хранения - 3 часа.

Супы с вареными яйцами, лапшой и жареной курицей (подобные рамену) следует употребить в течение 24 часов.

Картофельный или тыквенный суп с добавлением твердого или плавленого сыра лучше не оставлять дольше 6 часов - хотя он не скиснет в течение суток, его вкус и текстура ухудшатся.

Грибной суп можно хранить в холодильнике не более 1 суток - грибы портятся довольно быстро. Однако суп с шампиньонами не рекомендуют хранить дольше 6 часов. А еще лучше - есть его сразу.

Рассольники и солянки могут храниться в холодильнике до 5 дней благодаря высокой концентрации консервантов, перца и маринада из соленых огурцов. Однако если в солянке есть грибы, то хранить такое блюдо можно около 12 часов.

Суп на мясном бульоне с фасолью или горохом можно хранить в холодильнике до 1 дня.

Супы с рыбой наиболее вкусны в течение 3 часов после приготовления. И, хотя такой суп можно хранить в холодильнике до 24 часов, при большом количестве рыбы уже через 6 часов блюдо будет похоже на желе.

Классический суп-пюре можно хранить до 1 суток, но употреблять лучше сразу - за время хранения вкусовые качества ухудшатся.

Борщ может храниться до 72 часов.

Лапша и крупа раскисают в супе через 24 часа (фото: Freepik)

Что указывает на испорченный суп

Изменение цвета - жидкость становится более темной, мутной.

Появление неприятного кислого запаха, усиливающегося только во время термической обработки.

Появление пленки, пузырьков или пены на поверхности бульона.

Изменение консистенции - продукты теряют форму, а жидкость становится вязкой.

Как правильно хранить суп

Во время приготовления супа не следует есть его из кастрюли, если планируется дальнейшее хранение в холодильнике - при попадании в суп слюны ускоряется порча продуктов. Если необходимо продегустировать суп несколько раз, лучше каждый раз брать новую, чистую и сухую ложку - и перемешивать суп отдельной.

Важно собирать с поверхности супа пенку во время закипания - во избежание размножения микроорганизмов в ней.

Не смешивайте вместе два вида супа или супы, приготовленные в разные дни, даже в случае кулинарных экспериментов - это может негативно повлиять не только на вкус, но и на срок хранения.

Суп, перед перемещением в холодильник, необходимо охладить - или поставить кастрюлю с блюдом в посуду со льдом или холодной водой, или вынести на балкон, если суп готовится зимой.

Температура холодильника должна быть в рекомендуемых пределах - не выше 5 градусов.

Эмалированная или керамическая посуда для хранения (а также пластиковые контейнеры) должна быть без повреждений, чистая и, желательно, простерилизованная предварительно. Кроме того, необходимо, чтобы посуда, в которой будет храниться суп, была герметичная, и внутри не было ложек - чего-то, кроме супа.

Если охлажденный суп будет съеден частично, лучше разогревать только объем, который требуется для порции.

Если суп был в холодильнике больше 12 часов, перед употреблением его нужно довести до кипения, а не только разогреть.