Сколько можно хранить суп в холодильнике, чтобы он оставался вкусным
Такое блюдо, как суп, крайне редко съедается за один раз - ведь приготовление требует времени, как минимум для подготовки продуктов. Поэтому обычно суп готовится объемом на несколько порций для одного или нескольких человек - и хранится в холодильнике до последующего употребления. Однако следует помнить о сроке хранения.
О том, как долго можно хранить суп в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материалов: сайты Dovidkam, Zberihannya.
Сколько можно хранить суп
Хотя для общепита не рекомендуют хранить суп дольше 18 часов при температуре 2-5 градусов, на то, как долго можно хранить суп в холодильнике, влияют такие факторы как:
- Вид супа и техника приготовления: определенные супы следует съедать в течение 3-6 часов, а некоторые могут быть в холодильнике до 3 дней, хотя их вкус не будет столь насыщенным.
- Качество продуктов: следует выбирать свежее мясо и овощи - те, которые уже хранятся в течение определенного времени, скорее испортятся.
- Соблюдение условий хранения: перепады температуры в холодильнике или нестерильная или негерметичная посуда способствуют быстрому размножению микроорганизмов.
Срок хранения супа с разными ингредиентами
В зависимости от того, какие компоненты использовались в блюде, будет изменяться и срок хранения. Ведь кроме того, что некоторые продукты за определенное время теряют вкус, некоторые успевают испортиться - а выделенные токсины могут привести к тяжелым пищевым отравлениям в случае употребления испорченного супа.
- Свежая капуста уже через 1 день теряет вкус, а лапша и крупа - раскисают и становятся похожими на желе. На качество это не влияет, а на вкус и вид блюда - да.
- Любую свежую зелень лучше добавлять сразу в тарелку - она, как и кабачок с репой, быстро теряет текстуру. Суп с такими компонентами может храниться в холодильнике до 1 суток.
- Суп с добавлением молочных продуктов - скоропортящийся, его лучше съедать сразу, максимальная продолжительность хранения - 3 часа.
- Супы с вареными яйцами, лапшой и жареной курицей (подобные рамену) следует употребить в течение 24 часов.
- Картофельный или тыквенный суп с добавлением твердого или плавленого сыра лучше не оставлять дольше 6 часов - хотя он не скиснет в течение суток, его вкус и текстура ухудшатся.
- Грибной суп можно хранить в холодильнике не более 1 суток - грибы портятся довольно быстро. Однако суп с шампиньонами не рекомендуют хранить дольше 6 часов. А еще лучше - есть его сразу.
- Рассольники и солянки могут храниться в холодильнике до 5 дней благодаря высокой концентрации консервантов, перца и маринада из соленых огурцов. Однако если в солянке есть грибы, то хранить такое блюдо можно около 12 часов.
- Суп на мясном бульоне с фасолью или горохом можно хранить в холодильнике до 1 дня.
- Супы с рыбой наиболее вкусны в течение 3 часов после приготовления. И, хотя такой суп можно хранить в холодильнике до 24 часов, при большом количестве рыбы уже через 6 часов блюдо будет похоже на желе.
- Классический суп-пюре можно хранить до 1 суток, но употреблять лучше сразу - за время хранения вкусовые качества ухудшатся.
- Борщ может храниться до 72 часов.
Лапша и крупа раскисают в супе через 24 часа (фото: Freepik)
Что указывает на испорченный суп
- Изменение цвета - жидкость становится более темной, мутной.
- Появление неприятного кислого запаха, усиливающегося только во время термической обработки.
- Появление пленки, пузырьков или пены на поверхности бульона.
- Изменение консистенции - продукты теряют форму, а жидкость становится вязкой.
Как правильно хранить суп
Во время приготовления супа не следует есть его из кастрюли, если планируется дальнейшее хранение в холодильнике - при попадании в суп слюны ускоряется порча продуктов. Если необходимо продегустировать суп несколько раз, лучше каждый раз брать новую, чистую и сухую ложку - и перемешивать суп отдельной.
Важно собирать с поверхности супа пенку во время закипания - во избежание размножения микроорганизмов в ней.
Не смешивайте вместе два вида супа или супы, приготовленные в разные дни, даже в случае кулинарных экспериментов - это может негативно повлиять не только на вкус, но и на срок хранения.
Суп, перед перемещением в холодильник, необходимо охладить - или поставить кастрюлю с блюдом в посуду со льдом или холодной водой, или вынести на балкон, если суп готовится зимой.
Температура холодильника должна быть в рекомендуемых пределах - не выше 5 градусов.
Эмалированная или керамическая посуда для хранения (а также пластиковые контейнеры) должна быть без повреждений, чистая и, желательно, простерилизованная предварительно. Кроме того, необходимо, чтобы посуда, в которой будет храниться суп, была герметичная, и внутри не было ложек - чего-то, кроме супа.
Если охлажденный суп будет съеден частично, лучше разогревать только объем, который требуется для порции.
Если суп был в холодильнике больше 12 часов, перед употреблением его нужно довести до кипения, а не только разогреть.
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