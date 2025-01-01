Сколько можно хранить холодец в холодильнике и морозилке

Холодец - популярное блюдо украинской кухни к различным праздникам. Многие готовят холодец к Новому году, а потом хранят в холодильнике. Но сроки хранения холодца не слишком длительные.
О том, как долго можно хранить холодец в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В зависимости от ингредиентов, сроки хранения холодца будут отличаться. Например, в заведениях общественного питания холодец хранят в холодильнике до 24 часов, а некоторые не рекомендуют употреблять холодец после 12 часов хранения.
Впрочем, жирное мясо не только делает бульон вкусным, но и создает защитную пленку на поверхность холодца - ее рекомендуют снять перед употреблением блюда.
Жирный холодец домашнего приготовления может сохранить свои свойства в течение 3-4 дней. Но при подготовке холодца к хранению необходимо придерживаться следующего:
Овощи и зелень, которые часто добавляются к холодцу, уменьшают срок хранения примерно на сутки. Исключение - измельченный сырой хрен, который является естественным консервантом. В этом случае срок хранения блюда может увеличиться на сутки.
Помните, если из холодца начала отходить вода, это означает, что блюдо начало портиться. Также, если оставить такой холодец в теплом помещении, от него будет исходить неприятный запах.
Другими признаками испорченного холодца является изменение консистенции и цвета, а также появление плесени. Такое блюдо следует немедленно выбросить.
Замораживание продлевает срок хранения холодца. Благодаря этому способу, блюдо можно хранить в течение 1-2 месяцев.
Впрочем, чем дольше хранился холодец до замораживания, тем короче срок его годности. Чтобы использовать холодец для приготовления бульона, а также борщей и супов, продукт необходимо разморозить и прокипятить.
Но замораживание может изменить консистенцию и вкусовые качества блюда. Также, как и многие продукты, холодец нельзя замораживать повторно.
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При написании материала использовались следующие источники: Ukrhealth, doc.ua, Корисні поради, Вказівка - Корисні поради.