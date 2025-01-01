Скільки можна зберігати холодець в холодильнику і морозилці

Скільки можна зберігати холодець в холодильнику

Залежно від інгредієнтів, терміни зберігання холодцю будуть відрізнятися. Наприклад, в закладах громадського харчування холодець зберігають в холодильнику до 24 годин, а дехто не рекомендує вживати холодець після 12 годин зберігання.

Втім, жирне м'ясо не лише робить бульйон смачним, а й створює захисну плівку на поверхню холодцю - її рекомендують зняти перед вживанням страви.

Жирний холодець домашнього приготування може зберегти свої властивості протягом 3-4 днів. Але під час підготовки холодцю до зберігання необхідно дотримуватися наступного:

після приготування холодець не зберігають при кімнатній температурі - година перебування в теплому місці зменшує термін придатності мінімум на добу

з посуду, в якому зберігається холодець, не їдять

тара чиста та герметична

в холодильнику стабільна низька температура

страва не містить термічно необроблених овочів

Овочі та зелень, які часто додаються до холодцю, зменшують термін зберігання приблизно на добу. Виняток - подрібнений сирий хрін, який є природним консервантом. В цьому випадку термін зберігання страви може збільшитися на добу.

Пам'ятайте, якщо з холодцю почала відходити вода, це означає, що страва почала псуватися. Також, якщо залишити такий холодець в теплому приміщенні, від нього буде линути неприємний запах.

Іншими ознаками зіпсованого холодцю є зміна консистенції та кольору, а також поява цвілі. Таку страву слід негайно викинути.

Скільки можна зберігати холодець в морозилці

Заморожування продовжує термін зберігання холодцю. Завдяки цьому способу, страву можна зберігати протягом 1-2 місяців.

Втім, чим довше зберігався холодець до заморожування, тим коротший термін його придатності. Щоб використовувати холодець для приготування бульйону, а також борщів та супів, продукт необхідно розморозити та прокип'ятити.

Але заморожування може змінити консистенцію та смакові якості страви. Також, як і багато продуктів, холодець не можна заморожувати повторно.