Сколько можно хранить борщ в холодильнике, чтобы он оставался вкусным и съедобным

Как долго можно хранить борщ
Общие рекомендации по длительности хранения борща - не дольше 24 часов, при температуре 2-5 градусов. Однако на срок хранения борща влияет не только температура, но и другие факторы, из-за которых борщ может сохраняться дольше, до 72 часов - хотя это может повлиять на его вкус.
Что влияет на срок хранения:
- Состав блюда - некоторые продукты обладают свойствами консервантов, поэтому продлевают срок хранения, некоторые - наоборот.
- Свежесть и качество составляющих - блюдо будет дольше храниться, если выбранные продукты свежие и неиспорченные, иначе борщ достаточно быстро скиснет.
- Посуда, в которой хранится борщ - не каждая тара предназначена для длительного хранения продуктов.
- Условия охлаждения борща - если поместить неостывший борщ в холодильник, это может привести и к порче техники, и к порче продуктов вследствие недостаточного охлаждения.
Какие продукты влияют на срок хранения борща
Оптимальную продолжительность хранения следует определять, опираясь на продукты с наименьшим возможным сроком хранения. Кроме того, некоторые продукты, хотя и не портятся, теряют вкус - этот фактор также следует учитывать, если хотите, чтобы борщ был не только съедобен, но и вкусен.
- Борщ на мясном бульоне может храниться до 3 дней.
- Борщи с копченостями - не более 2 дней.
- Борщ на грибном бульоне может сохраняться только сутки, ведь грибы портятся быстро.
- Соль, уксус и лимонный сок - природные консерванты, которые могут продлить термин хранения борща. Но в то же время не стоит добавлять слишком много этих ингредиентов, кроме того, к их использованию есть определенные рекомендации - например, уксус добавляется не в жидкость, а в зажарку.
- Борщ с квашеной капустой может храниться до 2 дней, к тому же будет иметь более насыщенный вкус. А вот свежая капуста, напротив, через 1 день уже потеряет вкус.
- Свежая зелень, а также такие овощи, как репа и кабачок, быстро теряют текстуру, поэтому борщ с такими овощами лучше съесть в течение суток. А зелень лучше добавлять непосредственно перед употреблением в тарелку.
Некоторые продукты ускоряют скисание борща (иллюстрация: Freepik)
Признаки испорченного борща:
- Характерный резкий кислый запах, усиливающийся при кипячении борща.
- Изменение цвета - потемнение или потеря красного оттенка.
- Пена или пузырьки на поверхности борща, которых становится больше во время кипячения.
Как правильно хранить борщ
Борщ лучше сохранит свой вкус и качества при соблюдении следующих рекомендаций:
- Во время приготовления борща снимайте с поверхности пену - в ней могут размножаться микроорганизмы.
- Готовый борщ должен настояться примерно 30-50 минут, после чего его нужно охладить либо на балконе зимой, либо поместив на час кастрюлю с ним в миску с холодной водой.
- Лучше отдать предпочтение предварительно простерилизованной и неповрежденной эмалированной или керамической посуде, чем пластиковым контейнерам.
- Посуда для хранения должна быть герметичной, никаких посторонних предметов внутри быть не должно.
- Температура в холодильнике не должна превышать 5 градусов.
- При употреблении охлажденного борща, когда он будет съеден не весь, полезнее разогреть отдельно только порцию, а не всю кастрюлю.