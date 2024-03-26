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Скільки можна зберігати борщ в холодильнику, щоб він лишався смачним та їстівним

Борщ - популярна ситна страва (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Каструлю ситної та відомої страви - борщу - часом буває складно з'їсти одразу. А іноді ми спеціально залишаємо цю, визнану ЮНЕСКО, нематеріальну культурну спадщину "на потім" - однак термін зберігання борщу, навіть в холодильнику, досить обмежений.

Про те, як довго можна зберігати борщ в холодильнику, щоб його можна було їсти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела при підготовці матеріалу: сайти dovidkam.com, zberihannya.org.ua.

Як довго можна зберігати борщ

Загальні рекомендації по тривалості зберігання борщу - не довше 24 годин, за температури 2-5 градусів. Однак на термін зберігання борщу впливає не тільки температура, а й інші фактори, через які борщ може зберігатися довше, до 72 годин - хоча це може вплинути на його смак.

Що впливає на термін зберігання:

  • Склад страви - деякі продукти мають властивості консервантів, тож подовжують термін зберігання, деякі - навпаки.
  • Свіжість та якість складників - страва буде довше зберігатися, якщо обрані продукти свіжі та незіпсовані, інакше борщ досить швидко скисне.
  • Посуд, в якому зберігається борщ - не кожна тара призначена для тривалого зберігання продуктів.
  • Умови охолодження борщу - якщо помістити неостиглий борщ в холодильник, це може призвести і до псування техніки, і до псування продуктів внаслідок недостатнього охолодження.

Які продукти впливають на термін зберігання борщу

Оптимальну тривалість зберігання варто визначати, спираючись на продукти з найменшим можливим терміном зберігання. Крім того, деякі продукти, хоча і не псуються, втрачають смак - цей фактор також варто враховувати, якщо хочете, щоб борщ був не тільки їстівний, а й смачний.

  • Борщ на м'ясному бульйоні може зберігатися до 3 днів.
  • Борщі з копченостями - не більше 2 днів.
  • Борщ на грибному бульйоні може зберігатися лише добу, адже гриби псуються швидко.
  • Сіль, оцет та лимонний сік - природні консерванти, які можуть подовжити термін зберігання борщу. Та водночас не варто додавати надмірно багато цих інгредієнтів, окрім того, до їхнього використання є певні рекомендації - наприклад, оцет додається не в рідину, а в засмажку.
  • Борщ з квашеною капустою може зберігатися до 2 днів, до того ж матиме більш насичений смак. А от свіжа капуста, навпаки, через 1 день вже втратить смак.
  • Свіжа зелень, а також такі овочі як ріпа та кабачок швидко втрачають текстуру, тому борщ з такими овочами краще з’їсти протягом доби. А зелень краще додавати безпосередньо перед вживанням, до тарілки.

Деякі продукти пришвидшують скисання борщу (ілюстрація: Freepik)

Ознаки зіпсованого борщу:

  • Характерний різкий кислий запах, який посилюється при кип'ятінні борщу.
  • Зміна кольору - потемнішання або втрата червоного відтінку.
  • Піна чи бульбашки на поверхні борщу, яких стає більше під час кип'ятіння.

Як правильно зберігати борщ

Борщ краще збереже свій смак та якості при дотриманні наступних рекомендацій:

  • Під час приготування борщу знімайте з поверхні піну - в ній можуть розмножуватися мікроорганізми.
  • Готовий борщ має настоятися приблизно 30-50 хвилин, після цього його треба охолодити або на балконі взимку, або помістивши на годину каструлю з ним у миску з холодною водою.
  • Краще надати перевагу попередньо простерилізованому та неушкодженому емальованому або керамічному посуду, аніж пластиковим контейнерам.
  • Посуд для зберігання має бути герметичним, жодних сторонніх предметів всередині бути не має.
  • Температура в холодильнику не повинна перевищувати 5 градусів.
  • При вживанні охолодженого борщу, коли він буде з'їдений не весь, корисніше розігріти окремо лише порцію, а не всю каструлю.

До речі, раніше ми писали про те, чому не можна ставити гарячі страви до холодильника.

А також розповідали, як краще зберігати моркву.

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