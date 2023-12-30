Сколько стоят елки в оккупированном Бердянске: цены с фото

В городе Бердянск Запорожской области оккупанты начали продавать елки на Новый год. Деревья привезли и из России, и из Украины.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект Радио Свобода " Новини Приазов'я " рассказывает, какие цены на елки на оккупированных территориях.

В интернете можно выбрать новогоднее дерево на разный кошелек. Цена зависит от материала, используемого для производства, размера, дополнительных украшений и т. д.

В оккупированный Бердянск привезли новогодние елки из Украины и России (фото: t.me/azovseanews)

Рядом стоят елки из украинского лесничества стоимостью от 2 000 рублей. В гривнах это примерно 852 гривны.

Журналисты сообщают, что во временный оккупированный российскими войсками город привезли сосны с российского Урала за 1 200 рублей. Это эквивалентно 511 гривнам.

Раньше мы рассказывали, на что обращать внимание при выборе живой и искусственной елки.

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Кроме того, мы писали, куда сдать елку на утилизацию после праздников.