Скільки коштують ялинки в окупованому Бердянську: ціни з фото

У місті Бердянськ Запорізької області окупанти почали продавати ялинки на Новий рік. Дерева привезли й з Росії, і з України.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на проєкт Радіо Свобода " Новини Приазов'я " розповідає, які ціни на ялинки на окупованих територіях.

В інтернеті можна вибрати новорічне дерево на різний гаманець. Ціна залежить від матеріалу, який використали для виробництва, розміру, додаткових прикрас тощо.

До окупованого Бердянська привезли новорічні ялинки з України та Росії (фото: t.me/azovseanews)

Поруч стоять ялинки з українського лісництва вартістю від 2 000 рублів. У гривнях це приблизно 852 гривні.

Журналісти повідомляють, що в тимчасове окуповане російськими військами місто привезли сосни з російського Урала за 1 200 рублів. Це еквівалентно 511 гривням.

Раніше ми розповідали, на що звертати увагу при виборі живої та штучної ялинки.

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Крім того, ми писали, куди здати ялинку на утилізацію після свят.