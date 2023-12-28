Названы самые популярные вузы 2023 года: куда поступали абитуриенты

В МОН назвали самые популярные университеты среди поступающих в 2023 году. В список вошли как высшие учебные заведения, так и профессиональные колледжи, училища и т. д.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост министра образования и науки Оксена Лесного в Facebook.