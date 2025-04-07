Сколько стоит открыть успешную кофейню: бариста назвал реальные цифры

В Украине кофейни сейчас открываются почти на каждом шагу и многим кажется, что это простой бизнес, на раскрутку которого большие средства не нужны. Но это не так и для того, чтобы открыть успешную кофейню, нужно не только большие средства, а опыт и понимание рынка.

В Украине за последние годы произошел "бум" кофеен и порой несколько заведений могут сосуществовать рядом в одном ЖК или на одной улице.

По словам Руслана Карелашвили, этот тренд сформировался еще 10 лет назад, но есть несколько нюансов, которые помогут заведению стать успешным.

"Ты можешь взять условно 10-15 тысяч долларов, на коленках из каких-то палок и паллет сбить кофейню, типа крафт. Взять оборудование в аренду, взять кофе в лизинг, как-то в рассрочку, и полететь. Здесь многое решает конкуренция и место. Если у вас классное место и вы даете даже в каком-то очень простом интерьере продукт того качества, которое хочет это сообщество вокруг кофейни, то у вас летит.

Таких примеров очень много по всей стране. И действительно за последние 15 лет куча людей, которые построили бизнес и успешную жизнь вот на этом", - рассказал бариста.

Он добавил, что при открытии такого бизнеса не учитывается целая куча моментов и это приводит к закрытию кофеен.

"Но не учитываются какие моменты? Не учитываются профессионализм, не учитываются понимание вообще ведения этого бизнеса. То есть, какие есть затратные части, как контролировать определенные процессы.

И если ты открываешь маленькую кофейню, вряд ли у тебя есть бюджет нанимать опытного руководителя с большой зарплатой, потому что она съест твою. Поэтому таких кофеен, как много открывается, так и много закрывается на самом деле", - говорит эксперт.

Он добавил, что если посмотреть на крупные проекты с большими инвестициями, то можно увидеть, что их закрывается гораздо меньше.

"То есть, когда человек открывает кофейню с посадкой, с кухней, с классным оборудованием, вкладывается в обучение бариста, то есть это инвестиции где-то от 200 000 долларов до полумиллиона, такие кофейни закрываются реже. Я, наверное, сказал бы, что таких кофеен, где точка входа 15-20 000 долларов, их не так много сейчас. Потому что за предыдущие 5-6 лет их куча открылась. Частично эти кофейни перепродаются, переходят из рук в руки, меняются дизайны, вывески, но глобально их количество, наверное, немножко снижается количество, но остается как порядок цифр примерно такой же", - пояснил Карелашвили.

По словам эксперта, этот опыт общество уже прожило, и сейчас фокус смещается на кафе городского типа, гастрокафе, где есть качественный кофе, то есть "классный подход к продукту".

"На самом деле этот фокус достаточно понятен, и он был давно в развитых странах. Просто на него не смотрели, потому что это большие инвестиции. Технологически все отточено, ты можешь быстро взять с собой, но в этом пространстве ты можешь взять выпечку, десерты, поесть, поработать за ноутбуком, деловую встречу, не деловую встречу провести. То есть начинается такой тренд, когда нужно брать помещение 80-200 "квадратов", вкладывать туда деньги, делать дизайн-проект, нанимать человека, который там построит технологию бара, кухни, вкладывать в оборудование, вкладывать в команду, но это показывает рынок более интересным", - рассказал эксперт.