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Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)

Воскресенье 31 марта 2024 18:33
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Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Образы Тины Кароль в последнее время очень интересуют украинцев, ведь певица кардинально изменила свой стиль и носит довольно дорогие наряды.

О цене белого образа звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль поклонницы певицы.

Сколько стоит белоснежный образ Тины Кароль

Тина Кароль любит удивлять публику, и это касается не только ее творчества и откровенных клипов. Дело в том, что сейчас Кароль стала совсем другой - ее песни звучат по-новому, она сияет с новой силой, клипы стали смелее, а стиль современным и эстетическим.

Конечно, это последствия внутренних и внешних перемен артистки. Сейчас у Тины подтянутое тело благодаря йоге. А также ее внутренние качества несколько изменились, ведь йога влияет на все сферы жизни.

Так, из-за всех изменений певица стала еще интереснее для своих поклонников, которые достаточно активно следят за ее жизнью и стилем.

Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)

Фото с новой фотосессии Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Многих не перестает интересовать, сколько стоит каждый образ Тины. И именно за этим следит одна из поклонниц певицы, которая, собственно, и рассказывает о каждом ее луке и ценах.

Таким образом, женщина узнала, сколько стоит белоснежный лук украинской поп-дивы от бренда Anna October, который она показала в крайней фотосессии.

Итак, оригинальный топ с фотосессии Кароль стоит 18 тысяч 400 гривен. А юбка длины миди с косым разрезом и декоративным швом на бедрах - стоит 500 евро.

В этой фотосессии женщина показала не совсем классический образ, ведь она была в бигуди на волосах, что делает этот лук каким-то домашним и оригинальным.

Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)

Тина Кароль в новом образе (фото: instagram.com/tina_karol)

Раньше мы рассказывали, чтоТина Кароль запустила авторский проект.

Читайте также, как изменился брак известной певицы с мужем на фоне войны.

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