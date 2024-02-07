Сколько в Киеве должен стоить проезд: ответ эксперта

Транспортные эксперты неоднократно высказывали мнение о том, что общественный транспорт почти всегда убыточный для крупных городов. Это, в частности, может служить причиной повышения стоимости проезда. Но в то же время целесообразно сравнить цены на передвижение общественными и частными автобусами.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Нужен ли Киеву общественный транспорт

Бахматов объясняет, что не все киевляне пользуются автомобилями или услугами такси. И если общественного транспорта не будет, Киев перестанет двигаться.

"Каждый из нас пешеход. Затем идут люди, которые ездят маршрутками, а потом - владельцы автомобилей. Без общественного транспорта Киев остановится, потому что 50% пассажиров в коммунальном транспорте - это люди со льготами. Если не будет общественного транспорта, эти 50% не доедут", - объясняет эксперт.

Какая оптимальная стоимость проезда

"Виктор Брагинский сказал, что экономически обоснованный тариф на метро 30 гривен. Так вот почему-то маршрутки эффективно работают по 15 гривен. Почему частный перевозчик может с условным комфортом предоставлять сервис за 15 гривен, а городская власть не может? Напомню, что если частному перевозчику невыгодно, он не поедет", - подчеркивает Бахматов.

Добавим, что вероятное удорожание проезда связано с расходами метро на электричество. Брагинский напомнил, что в этом году КП должно оплатить 1,6 млрд грн, следовательно, и тариф должен вырасти пропорционально.

Можно ли в Киеве сделать бесплатный общественный транспорт

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе это интересно, а долгосрочной - убьет инфраструктуру города и приведет к коллапсу", - говорит Максим Бахматов.

Для принятия правильного и эффективного решения необходимо провести аудит и подробные разработки со Всемирным банком.

"Это так называемое государственное частное партнерство. Когда есть город, есть государство, которое гарантирует, что город будет существовать, а есть частный инвестор, дающий средства. Затем они начинают работать и контролировать выполнение задач. По такому принципу построен аэропорт "Борисполь", - приводит пример специалист.