Максим Бахматов: Война для киевлян менее опасна, чем просто жизнь в Киеве

О проблемах общественного транспорта, хаотической застройке Киева, открытии Подольско-Воскресенского моста и необходимости веток метро на Виноградарь и Троещину в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал основатель и глава Офиса трансформации, предприниматель и бывший генеральный директор ВДНГ Максим Бахматов.

Сейчас Бахматов является главой Офиса трансформации, который сам и основал. Поэтому мы решили поговорить с ним о проблемах общественного транспорта в Киеве, открытии Подольско-Воскресенского моста, важности веток метро на Виноградарь и Троещину, а также о международном опыте реформ.

Далее - в течение нескольких лет был советником Киевского городского головы. В частности, занимался стратегическими и инвестиционными вопросами, диджитализацией, информационными технологиями и транспортной инфраструктурой на общественных началах.

В 2015-м Бахматова, имеющего экономическое образование и диплом МВА IMI, избрали генеральным директором ВДНГ в Киеве. За время его правления экспоцентр заметно разросся и в разы увеличил прибыль.

Свой путь Максим Бахматов начал с юмора. В период студенчества он играл в КВН, где неоднократно становился чемпионом разных лиг. Затем был продюсером и президентом украинского Comedy Club, автором и ведущим множества телешоу.

Ниже сокращена версия разговора. Полное интервью в видеоверсии на YouTube-канале РБК-Украина.

- Максим, мы сейчас гуляем фактически по историческому центру Киева. В последнее время города Украины застраивают и тем самым разрушают исторические здания. По вашему мнению, к чему такая политика может привести и есть ли решение такой проблемы?

– Слово "застройка" я бы так не использовал, потому что без этого у нас не будет ни развития рабочих городов, ни налогов. Если строят что-нибудь на миллиард долларов, 80% денег остаются в городе. Это важно для города.

Но если у города нет генерального плана, если город строит на месте исторических зданий, это приводит к хаотической застройке и разрушению исторических памятников.

В Киеве есть заброшенных участков примерно два триллиона гривен застройки. То есть, если следующие 10 лет Киев будет строить в этих местах, их хватит. Не нужно лезть на Подол, разрушать исторические постройки.

Однако приходят люди, предлагают взятку, ты соглашаешься, а киевляне остаются без памятки.

– Чего, по вашему мнению, не хватает Киеву для того, чтобы стать хорошим европейским городом?

– Знаете, на каком месте сейчас Киев? 165-м из 173-х. На последнем Дамаск, полностью разрушенный. И мы на третьем месте в мире по пробкам. На первом - Стамбул, на втором - Москва. Это большие города на 30+ миллионов человек, Киев - примерно три миллиона человек.

Плохие рейтинги говорят об импотенции менеджмента и высоких коррупционных рисках. Хотят украсть много денег и не умеют управлять. Для того чтобы занять первое место (в рейтинге - ред.) , как Сингапур или Цюрих, нужно отмотать на 200 лет назад и понять их стратегию развития.

В 60-х годах у них были пробки, они страдали от экологических проблем, но они избрали мэром обычного менеджера. И сейчас мы приезжаем и "ахаем", и "охаем". То есть начинается все с менеджмента.

Мы должны понять, что развитие местных общин - это не о политике, это об менеджменте и об эффективности.

– Давайте о станциях метро. Киеву нужны ветки метро на Виноградарь и Троещину? Это каким-то образом разгрузит транспортную систему, можно обойтись без них?

– Левая нога поможет вам передвигаться?

– Да.

– А правая?

– Конечно.

– А руки? В пространстве. Так же и город Киев. Правая нога - это метро, левая нога - это трамвай, правая рука - это троллейбус, левая рука - это маршрутки. Сейчас у нас большая левая рука, ковыляет левая нога, нет трамвая, нет метро. И все - у вас нет гармонии.

Максим Бахматов уверен, что застройка Киева нужна, однако на заброшенных участках города (фото: facebook.com/maxbakhmatov)

– Сколько станции метро Киеву нужно для счастья?

– Для начала нужна стратегия. Если мы посмотрим на развитие европейских городов, они не строят метро по 100-150 миллионов за километр. Такая смета у киевского метро. Киев - богатый город, но не настолько.

Киев - это автомобилецентрический город, потому что нет другого выбора. То есть жители Теремков сейчас крестятся и говорят: "Слава Богу, что у меня есть автомобиль, и я не завишу от этого метро".

Если будет альтернатива - люди смогут выбирать. В Киеве около миллиона автомобилей в сутки. Из них только 500 тысяч - это киевляне, остальные - гости города, область и т. д. То есть киевляне стоят в пробках из-за того, что гости приезжают на своих авто.

Как киевлянин, я считаю, что мы должны гостям выставлять дополнительные счета. Условно: для киевлянина парковка 30 гривен, для гостя - 100 гривен. Тогда он будет понимать, какой транспорт ему выбирать, или платить за свой.

– Вы считаете, что метро на Троещину нужно, но его невозможно построить. Почему?

– Метро строят за очень дорогими советскими лекалами. Когда денег было много - их никто не считал. Последние годы у нас не появилось обычного нового метро, а на Троещину - это вообще отдельный вызов и сверхвысокие коррупционные риски. Потому пока метро троещинцам "не светит".

Но большой транспортный круг - это шанс получить нормальное сообщение Троещины и остального Киева. Под это можно привлечь международные средства, чтобы чиновники не разворовали их.

– Подольско-Воскресенский мост фактически - путь к метро на Троещину. Но нужно ли было его открывать недостроенным?

– Это интересный вопрос. Во-первых, в него уже "вгасили" 20 миллиардов гривен. Во-вторых, на нем уже десятки уголовных дел о хищении средств на его строительстве.

Но в аварийном состоянии пятого уровня мосты Метро, Патона и Южный, то Подольско-Воскресенский - единственная альтернатива. Если нужно будет спецтранспорту проехать по Метро, а он сломается (потому что аварийный с 2017 года), то должно что-то оставаться.

Финального проекта для Подольско-Воскресенского мостового перехода нет. Сейчас он упирается в Верхний и Нижний Валы, и это приведет к дополнительному транспортному коллапсу. Жители Подола, а после них Лукьяновка и весь Киев почувствуют, что такое коллапс.

– Вы говорили, что метро могут ремонтировать до пяти лет.

– Да. Пару недель назад появилось мнение эксперта Дмитрия Беспалова, что нет денег на ремонт Демеевки. И где взять деньги в следующем бюджете - тоже непонятно. С учетом коррупции мы не понимаем, кто и как сможет это построить.

Потому что формально нужно не ремонтировать, а строить новый тоннель. Этот уже не подлежит ремонту и эксплуатации, его довели.

– Транспортная система не выдержит такой нагрузки. Это очень долго.

– Она уже не выдержала. По пробкам нам осталось опередить разве что Стамбул, и мы уже на дне. Это чувствуют наши кошельки. Когда мы стоим в пробках, мы не можем ни заработать, ни проводить время с семьей, например.

Бахматов считает, что без общественного транспорта Киев не сможет существовать (фото: facebook.com/maxbakhmatov)

– Мы проходили общественный транспорт, стоящий во время воздушной тревоги. Я сама пользуюсь общественным транспортом, это удобно. Однако большинство транспорта в Киеве - это автомобили. Тогда нужен ли нам общественный транспорт?

– Каждый из нас пешеход. Каждый из нас пользуется общественным транспортом. Потом люди, которые ездят маршрутками, а потом - владельцы автомобилей. Без общественного транспорта Киев остановится, потому что 50% пассажиров в коммунальном транспорте - это люди со льготами. Если не будет общественного транспорта, эти 50% не доедут куда-нибудь.

– В некоторых странах мира общественный транспорт полностью бесплатный. Возможно ли это в Украине?

– Я думаю, что в краткосрочной перспективе это интересно, а в долгосрочной - убьет инфраструктуру города и приведет к коллапсу.

Должно быть просчитано решение после аудита, после подробных разработок вместе с мировым банком. Это так называемое государственное частное партнерство. Когда есть город, есть государство, которое гарантирует, что город будет существовать, а есть частный инвестор, дающий средства.

Затем они начинают работать и контролировать выполнение задач. По такому принципу построен аэропорт "Борисполь". Японцы выделили 500 миллионов долларов, контролировали строительство, и сейчас мы постепенно это выплачиваем. Нам предоставили кредит под 0,2%. Это отдельное направление для стран, которые страдают.

– Кроме всего, культурная составляющая тоже важна. Вы какое-то время были гендиректором ВДНГ. Какие культурные локации в Киеве можно классно развить?

– В Киеве есть три фантастических здания: Житний рынок, Владимирский рынок и Дом мебели. Они все построены по почти одинаковым проектам, там нависальная кровля. Она без несущих стен.

Я считаю, что такие рынки должны оставаться, но получить новое дыхание, чтобы люди могли покупать украинские сельхозпродукты и получать удовольствие от еды. Это тоже часть культуры. Возможно, там нужно проводить какие-нибудь ивенты.

Так, как развивается рынок еды на "Арсенальной", - это одно из направлений. Для этого нужно "в белую" передать нормальным людям с нормальными показателями. Тогда мы посмотрим, как это будет развиваться.

– Назовите самые лучшие города для комфортной жизни в Украине.

– Во всех украинских рейтингах Киев - ниже 10-го места. В Киеве некомфортно жить людям, и они об этом говорят.

Гораздо комфортнее жить в Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Харькове, Львове. Львов, кстати, не самый комфортный город, но тем не менее.

– Из-за войны украинцы меняют места жительства. Многие переехали в западные регионы. Может ли это способствовать развитию этих областных центров в масштабах Киева?

– Конечно. Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда тоже. Экономика понемногу двигается к западу.

От ракетных ударов в Киеве погибли около 120 человек за прошлый год. От ДТП в Киеве погибают от 100 до 150 человек каждый год, и еще тысячи получают инвалидность. Следовательно, война для киевлян менее опасна, чем просто существование в Киеве.

Я не боюсь, что мои дети погибнут от ракетного удара. Я боюсь, что их собьет или покалечит какой-нибудь пьяный за рулем и не получит за это наказание.

– Вы занимались юмором. Как вы оцениваете современный украинский юмор, в частности, стендап?

– Как студент я играл в КВН. В 1998 году я стал чемпионом. В 2002-2003 годах мы играли в Слобожанской лиге. Я тоже стал чемпионом. В 2004 году я стал чемпионом в Высшей Украинской Лиге.

В 2006 году я попытался начать такой вид юмора как стендап, потому что так получилось, что никто из резидентов не хотел выходить на сцену и критиковать гостей. И решили, что буду я.

Сейчас успехи фантастические. Мне очень нравится. Крутые ребята. Очень круто, что публикуют на YouTube, они независимы. Я считаю, что современный юмор должен развиваться именно так.

Максим "Ледокол" Бахматов основал в свое время украинский Comedy Club (фото: социальные сети)

– Вы тогда также работали с такими красноречивыми сегодня именами как Сергей Притула, Антон Лирник и Андрей Молочный. Какие у вас сегодня отношения?

– Да, они все были моими сотрудниками. Именно в Comedy Club Ukraine Притула, дядя Жора, Педан заработали свои первые большие деньги.

Лирник и Молочный - пророссийские люди. Многие там работали, наверное, почувствовали этот дух пропаганды. С ними никак. С Притулой никак. С Педаном и дядей Жорой виделись пару раз. Бывшие коллеги. Больше ничего не могу сказать.

– Еще один ваш проект на ТВ "Без назви" вы вели вместе с Андреем Кузьменко. Каким он был в работе и вне съемок?

– Все, что вы видели на экране - это все Кузьма Скрябин. Мы трудились два года в прямом эфире. Вот все, что вы видели, - это его сущность. Глубокий человек с чувством юмора, самостоятельный, независимый.

Ему нравилось работать в нашем проекте, потому что он мог делать такие вещи, которые в музыке никогда не делал. Есть направления, где он мог раскрываться еще много лет. Мы не можем понять, что именно потеряли из-за произошедшей трагедии.

– Если бы вы сейчас стояли перед всеми украинцами, что бы вы сказали им?

– Анализируйте информацию, которую каждый день получаете. Стать субъектом и развиваться вы можете только в собственной стране. Помните об этом.