В одном из украинских городов начнут выдавать карты для бесплатного проезда в транспорте

В Чернигове скоро планируют выдавать льготные транспортные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте. Это произойдет с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Бесплатный проезд в Чернигове

Так, соответствующее решение было принято 26 января на заседание исполнительного комитета Черниговского городского совета.

Исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако сообщил, что карточка для бесплатного проезда будет отличаться от обычного цвета и там будет отметка о льготном проезде.

"С 1 февраля мы готовы начать их выдавать. Мы не спешим, мы до конца года, а в случае необходимости, то мы продолжим. Предварительно мы видим, что до конца года мы будем их выдавать в департаменте социальной политики по улице Мазепы. Люди могут приходить в рабочее время, там они представляют свои данные: фамилию и имя, данные, а также приносить удостоверение, которое дает право на льготный проезд", - сказал чиновник.

Что нужно для получения карты

Для получения необходимо принести документ, удостоверяющий возможность льготного проезда в департамент социальной политики, по адресу улица Ивана Мазепы 19, оставить заявку, а через 7-10 дней уже забрать изготовление карты.

Сейчас в Чернигове 65 тысяч льготных категорий, имеющих право на бесплатный проезд в соответствии с реестром.

Карточки, предоставляющие льготный проезд в общественном транспорте, будут выдаваться в течение 2024 года. В это время можно будет продолжать ездить безвозмездно в транспорте по удостоверениям, предоставляющим эту возможность. А с 2025 года планируют, что проезд в общественном транспорте Чернигова будет исключительно по карточкам и удостоверениям.