Сколько денег давать священнику за освящение жилья на Крещение?

Сколько давать священнику за освящение дома на Крещение 2025?

Окропление иорданской водой символизирует очищение дома и всех, кто в нем проживает от всякого зла силой Иисуса Христа, силой Креста Господня и общей искренней молитвой.

Во время пастырских посещений на Крещение в Украине принято предоставлять священнику добровольное денежное пожертвование как выражение благодарности за его служение.

Однако важно понимать, что освящение дома - это религиозная обрядность, а не платная услуга. Никаких официальных тарифов не существует. Все зависит от традиций в конкретной церкви, возможностей и вашего желания внести пожертвование на развитие прихода или поддержку священника. Главное, чтобы оно было искренним и от сердца.

Обычно "донат" за освящение дома в украинских селах колеблется сегодня в пределах 100-200 гривен. Однако пенсионеры в основном дают до 100 гривен.

В областных центрах люди обычно дают священнику за освящение квартиры 200-500 гривен.

Некоторые семьи дают больше - 500-1000 гривен, особенно, если приглашают священника издалека или для проведения длительной службы.

Добавим, что даже сами священнослужители отмечают: сумма должна быть символической и не должна обременять ваш бюджет.

Если вы не можете дать денег, это не повод отказываться от освящения дома. В таком случае можно отблагодарить другим способом: продуктами, необходимыми вещами или участием в церковных мероприятиях. Или же просто - словесной благодарностью.

Освящение дома - древняя православная традиция (фото: Freepik.com)

Почему важно пожертвование

Пожертвования являются важным источником поддержки церковной общины. Они идут на содержание храмов, оплату коммунальных услуг, благотворительные проекты и другие нужды прихода.

Однако священники, особенно в сельской местности, часто зависят от пожертвований прихожан, ведь они обычно не получают заработную плату, а если и имеют з/п, то она на сегодня, согласно данным ресурса WageIndicator, достигает от 2 941 до 6 570 гривен в месяц.

Как подготовиться к визиту священника

Обычно, информацию о дате и времени посещения священника можно услышать во время богослужений или узнать в церковной канцелярии.

Накануне дня, когда должен прийти священник, сделайте уборку в доме, украсьте иконы, подготовьте стол для молитвы.

Запаситесь свечами. Они символизируют свет Христов и создают особую атмосферу во время молитвы. Их надо будет зажечь на столике или перед иконой.

Желательно, чтобы в день освящения дома присутствовали все члены семьи. Совместная молитва объединяет семью.

На момент прихода священника желательно надеть опрятную и скромную одежду.

Если вас что-то беспокоит, вы можете задать священнику вопрос о вере, морали или жизни Церкви.