Крещенский Святвечер: какие традиции этого праздника и что категорически нельзя делать

Завтра, 5 декабря, отмечается Навечерие Богоявления, которое предшествует важному празднику Крещения. Из-за этого Навечерие нередко называют Крещенским Святвечером, а в народе - Голодной кутьей.

О том, что нельзя делать в Крещенский Святвечер, а также о традициях этого праздника рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему отмечают Крещенский Святвечер

Поскольку Крещенский Святвечер отмечается накануне Крещения или Иордана, в этот день вспоминали события Богоявления, описанные в церковных книгах.

Второй Святвечер был временем подготовки к главному празднику и, в некоторых регионах, последним днем колядования и щедрования. Вечер Богоявления, как и другие праздники рождественского цикла отличалось торжествами и обязательными традициями.

Какие традиции Крещенского Святвечера

Традиции и обычаи Крещенского Святвечера имеют много общего с торжествами Святвечера накануне Рождества. Впрочем, некоторые характерные обряды и верования связаны со следующим днем - праздником Крещения.

Уборка дома

Считалось, что празднование в неубранном доме могло отпугнуть счастье и согласие. К тому же на Крещение нельзя делать дела по дому - это проявление неуважения к этому дню. Поэтому в день Надвечерья Богоявления всю домашнюю работу старались выполнить до наступления темноты.

Освящение воды

В Святвечер накануне Крещения в церквях освящают воду. Считается, что вода, освященная накануне Богоявления, не менее целебная, чем на следующий день.

Затем обычно водой кропили родных, а также углы дома, и вокруг дома. Для бытовых нужд освященную воду не использовали.

Ранее предки украшали сухими цветами, например, васильками или бессмертником, посуду для жидкости. Это был дополнительный своеобразный оберег от злой силы.

Также на Подолье существовал обычай выпекать три пирога, которые самый юный парень в семье должен был кусать во время освящения дома. Первый пирог кусали, когда освящали сени, второй - во время кропления кладовой, а третий - на улице.

Пост

Во время Надвечерья Богоявления придерживаются строгого поста, как и в Рождественский Святвечер. На обрядовый ужин в этот день готовили постные блюда - вареники с капустой, рыбу, гречневые блины, а также кутью и узвар.

Обрядовая трапеза

В Святвечер накануне Крещения садились за праздничный стол с появлением первой вечерней звезды на небе. Особое место принадлежало кутье - с нее начинали трапезу, а затем выносили курам - для лучшей плодовитости птиц.

Рисование крестов

В некоторых регионах Подилля и Полесья на Крещенский Святвечер было принято рисовать кресты на окнах и дверях, а также стенах дома. По верованиям, это препятствовало злой силе проникнуть в дом.

Для нарисованных оберегов использовали мел или тесто, замешанное из муки и священной воды.

Щедрование

Во Второй Святвечер ходили щедровать - такой обычай наблюдали на Галичине. С собой щедривники носили ветви орешника, которые считались оберегом от зла.

Ветви дарили хозяину дома, а он высыпал щедривникам овес - на хороший урожай.

Главные запреты этого дня

Накануне Крещения нельзя устраивать ссоры, драться или думать о ком-то плохо, ведь в Святвечер должно господствовать согласие и спокойствие - тогда весь год будет удачным.

Нельзя делать тяжелые дела - это неуважение к празднику. Также нельзя святить воду с плохими мыслями - жидкость потеряет все целебные свойства.

Кроме этого, согласно народным верованиям, в Навечерие Богоявления нельзя громко звать кур - кто-то злой может сглазить домашнюю птицу