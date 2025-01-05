Скільки грошей давати священнику за освячення оселі на Водохрещe?

Скільки давати священику за освячення оселі на Водохреща 2025?

Окроплення йорданською водою символізує очищення дому і всіх, хто в ньому проживає від усякого зла силою Ісуса Христа, силою Хреста Господнього та спільною щирою молитвою.

Під час душпастирських відвідин на Водохреще в Україні прийнято надавати священику добровільну грошову пожертву як вираз вдячності за його служіння.

Однак важливо розуміти, що освячення оселі - це релігійна обрядовість, а не платна послуга. Ніяких офіційних тарифів не існує. Все залежить від традицій в конкретній церкві, можливостей та вашого бажання внести пожертву на розвиток парафії чи підтримку священника. Головне, щоб вона була щирою та від серця.

Зазвичай “донат” за освячення оселі в українських селах коливається сьогодні в межах 100-200 гривень. Однак пенсіонери здебільшого дають до 100 гривень.

У обласних центрах люди зазвичай дають священику за освячення квартири 200-500 гривень.

Деякі родини дають більше - 500-1000 гривень, особливо, якщо запрошують священника здалеку чи для проведення тривалої служби.

Додамо, що навіть самі священослужителі наголошують: сума має бути символічною і не повинна обтяжувати ваш бюджет.

Якщо ви не можете дати грошей, це не привід відмовлятися від освячення оселі. У такому випадку можна віддячити іншим способом: продуктами, необхідними речами чи участю в церковних заходах. Або ж просто - словесною подякою.

Освячення оселі - давня православна традиція (фото: Freepik.com)

Чому важлива пожертва

Пожертви є важливим джерелом підтримки церковної громади. Вони йдуть на утримання храмів, оплату комунальних послуг, благодійні проєкти та інші потреби парафії.

Однак священники, особливо у сільській місцевості, часто залежать від пожертв парафіян, адже вони зазвичай не отримують заробітну плату, а якщо й мають з/п, то вона на сьогодні, згідно з даними ресурсу WageIndicator, сягає від 2 941 до 6 570 гривень на місяць.

Як підготуватися до візиту священика

Зазвичай, інформацію про дату та час відвідин священика можна почути під час богослужінь або дізнатися у церковній канцелярії.

Напередодні дня, коли має прийти священик, зробіть прибирання у оселі, прикрасьте ікони, підготуйте стіл для молитви.

Запасіться свічками. Вони символізують світло Христове і створюють особливу атмосферу під час молитви. Їх треба буде запалити на столику або перед іконою.

Бажано, щоб у день освячення дому були присутні всі члени родини. Спільна молитва об'єднує сім'ю.

На момент приходу священика бажано вдягнути охайний та скромний одяг.

Якщо вас щось турбує, ви можете поставити священику запитання про віру, мораль чи життя Церкви.