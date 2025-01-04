Самые интересные украинские приметы о зимних праздниках: что они нам обещают

Украинские зимние праздники богаты на традиции и обряды, но и приметы занимают важное место. Некоторые из них могут показаться забавными или странными, но в них скрыта мудрость предков.

Какие старинные украинские приметы на зимние праздники существуют и сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Украинская культура славится своим богатством традиций и верований, особенно зимой, когда празднуют Рождество, Новый год и Крещение. Но среди привычных примет о счастье и благополучии есть и совсем необычные. Вот несколько из них:

1. Если на Рождество в дом первым войдет мужчина - год будет счастливым.

Эта примета связана с верой, что мужская энергия приносит удачу и достаток.

2. На Старый Новый год нельзя считать деньги.

Говорят, что если считать деньги на Старый новый год, они весь год будут убегать от вас.

3. Если собака воет на Крещение, то год будет урожайным.

Хотя звучит эта примета пугающе, но этот знак в народе объясняли как добрый знак для земледельцев.

4. На Маланки надо попрыгать.

Чем выше вы прыгнете, тем лучше урожай будет летом. Это особенно актуально для тех, кто занимается огородничеством.

5. Случайно разбить посуду на рождественские праздники - к богатству.

Не волнуйтесь, если тарелка упала именно в эти дни, ведь это примета будущего достатка.

6. Если на Новый год в доме много паутины - год будет денежным.

Конечно, в современных условиях мало кто хочет видеть пауков, но предки верили, что это признак прихода денег.

7. На Щедрый вечер нельзя выметать мусор.

Считалось, что вместе с мусором можно вымести из дома удачу и достаток.

8. Если на Крещение морозно - год будет хорошим.

Мороз на Крещение считался хорошим признаком, который предсказывал урожайный год, здоровье счастье и для всей семьи. А если на Крещение пошел снег, это предвещало богатство.

9. Нельзя занимать деньги в долг на рождественские праздники

Считалось, что если одолжить деньги в праздничные дни, то весь год проживешь в долгах. Поэтому лучше отложить все финансовые дела на другие дни.

10. Кто смеется в первый день Нового года - тот будет счастливым весь год.

Эту примету любят все, ведь она подталкивает начать год с хорошего настроения, чтобы он был наполнен радостью.

11. Если небо на рождественские праздники звездное - лето будет урожайным.

Ясные ночи на рождественские праздники обещает удачный год для земледельцев и хороший урожай.

12. Если съесть лишнюю порцию кутьи на Щедрый вечер - это к увеличению состояния.

Народ верил, что чем больше кутьи съешь, тем больше богатства и успеха придет в твою семью.

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