Крещение-2025. Когда украинцы будут отмечать праздник по новому календарю
После перехода Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь, праздники с неподвижными датами, к которым привыкли большинство украинцев, сместились. Изменилась и дата праздника Крещения Господня.
РБК-Украина рассказывает, когда теперь отмечают Крещение в Украине, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.
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Крещение в Украине по новому календарю
Раньше значительная часть церковных приходов в Украине придерживалась юлианского церковного календаря, однако в современных реалиях его социальный и культурный контекст в корне изменились.
Большинством граждан он начал восприниматься не столько как связанный с древними украинскими традициями, сколько как связанный с российской церковной культурой.
В мае 2023 года по результатам Архиерейского Собора Украинской ПЦУ было принято постановление "Об урегулировании календарного вопроса в ПЦУ".
Согласно ему, Церковь должна была перейти на использование новоюлианского календаря, лишенного ряда недостатков юлианского и существенно более точного (более близкого к астрономическим событиям), чем григорианский.
27 июля 2023 года - во время Поместного Собора ПЦУ - переход Украины на другой календарь был утвержден окончательно. Поэтому с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь (поскольку именно эта дата является началом нового церковного года).
Из-за этого все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
Раньше Крещение (или Крещение Господне), которое является большим праздником рождественско-новогоднего цикла и символизирует крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан на старинной паломнической переправе, отмечали 19 января.
Однако сейчас, согласно новоюлианскому календарю, Крещение приходится на 6 января. В 2025 году это будет понедельник.
Отметим, что этот церковный праздник совпадает с еще одним - Богоявлением (ведь после крещения Иисус являет себя людям как Мессию и Спасителя).
Праздник Крещения будет отмечаться 6 января 2025 года (скриншот: pomisna.info)
"Смывают" ли грехи массовые крещенские купания
Рассказывая о праздновании Крещения Господня, в ПЦУ развенчали миф о якобы давней украинской традиции - массовых крещенских купаниях.
Украинцам объяснили, что "мода на массовые ныряния в прорубь" активизировалась в последние годы (во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов).
"Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто-то испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "древней украинской традиции". Последнее утверждение - полностью ошибочно! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - отметили в ПЦУ.
До середины ХХ века ни этнографы, ни историки не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня.
Нет описаний такого действа ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Поэтому этот обычай в Украине имеет современное, а не старинное, происхождение.
Кроме того, в ПЦУ отметили, что "абсолютно ошибочным является суждение, будто купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи".
"Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению? Никакого церковного предписания для совершения такого действа на праздник Богоявления нет", - отметили в Церкви.
Украинцам объяснили, что дорога к вечной блаженной жизни и спасению лежит исключительно через:
- искреннее раскаяние в грехах
- молитву
- любовь к Богу
- любовь к ближним
"Освободить душу от греха может только Господь, видя ваше искреннее покаяние и участие в Таинствах Исповеди и Причастия", - добавили в ПЦУ.
Уточняется одновременно, что Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, ведь это - право и выбор каждого.
"Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все "за" и "против": состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.
Между тем глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав сообщил, что реформа календаря до сих пор полностью не закончилась, ведь есть еще один праздник, который может изменить дату.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2024, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ.
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